Saint-Denis : 10 millions d'euros pour financer des projets de développement

La ville de Saint-Denis et l'Agence française de développement (AFD) ont signé ce jeudi 25 juillet 2024 une convention de prêt de 10 millions d'euros. Cette somme financera "de nombreux projets de la mairie, dont des réhabilitations des écoles, des équipements sportifs et de la voirie" indique la commune dionysienne. Cette signature de convention "marque ausi une étape importante dans l'étroite collaboration entre l'AFD et la Ville, en renforçant les initiatives de développement durable du territoire dionysien" ajoute la Ville de Saint-Denis.(Photo : rbc/www.imazpress.com)