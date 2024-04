Ce lundi 22 avril 2024 la salle du conseil municipal de Saint-Denis a accueilli le forum des métiers du soin et de l'accompagnement. "Près de 300 personnes de tous âges ont répondu présentes, et ont pu découvrir plus de 100 offres d'emploi et d'alternance, offrant ainsi une multitude de possibilités pour ceux désireux de s'engager dans cette voie professionnelle enrichissante" indique la mairie de Saint-Denis dont nous publions le communiqué (Photo : mairie de Saint-Denis