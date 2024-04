Saint-Denis : un "Meeting parents 974" pour dire stop aux violences scolaires

Ce mercredi 17 avril 2024, l'association Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi (EPA), organise la deuxième édition de son "Meeting parents 974", contre les violences à l'école, à la salle Candin de Saint-Denis. Un temps d'échange, de libération de la parole et de soutien entre parents, professionnels et décideurs aura lieu de 13h30 à 18h30 afin de trouver des solutions au harcèlement scolaire (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'association EPA a convié forces de l'ordre, rectorat, avocats, psychologues, enseignants et autres professionnels de l'accompagnement et de l'enfance à ce meeting pour permettre aux parents de trouver des réponses à leurs questions.

Cette année, l'association espère obtenir la participation des députés de La Réunion, invités également à ce rendez-vous.

Les enfants auront aussi leur moment d'échange pendant que les parents rencontreront les professionnels. Ils pourront participer à des ateliers de sensibilisation encadrés par des animatrices et réaliser une fresque sur le thème du harcèlement scolaire.

En 2023, le premier "meeting parents" avait rassemblé 150 personnes au sein de la salle Candin de Saint-Denis.

- Deux élèves par classe se disent victimes -

En France, "ce sont deux élèves par classe" qui sont victimes de harcèlement scolaire, indiquait Elisabeth Borne lors d'une conférence de presse en septembre 2023. Deux élèves par classe, soit près d'un million de jeunes au total. À La Réunion, le rectorat estime qu'un enfant sur huit serait victime de harcèlement. Un chiffre jugé dérisoire par les associations telle que l'EPA. Pour eux, cette estimation ne prend pas en compte les enfants qui n'osent pas parler.

À l'été 2023, l'ancienne Première Ministre, Elisabeth Borne, avait expliqué vouloir faire de "la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée". Ce projet avait été annoncé après le suicide de Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais. Une première campagne nationale de prévention avait ainsi vu le jour, diffusée à la télévision, sur les réseaux sociaux et par affichage public. Le gouvernement avait dans un premier temps rendu possible le changement d'établissement pour un élève harceleur.

Au moment de la rentrée 2023, le gouvernement avait dévoilé son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. Comme mesures annoncées, on retrouvait la création de brigades anti-harcèlement dans chaque rectorat, la confiscation du téléphone du harceleur, des cours d'empathie, une procédure de bannissement des réseaux et des sanctions pénales plus ou moins importantes en fonction du degré de gravité du harcèlement et de ses conséquences. Aussi, le parquet serait automatiquement saisi en cas de signalement d'harcèlement scolaire.

- Trois appels par jour dans le cadre de dépôts de plaintes -

Selon l'assocation EPA "le Me too harcèlement scolaire 974 enregistre trois appels par jour en moyenne de demande d'écoute, de conseils et d'informations sur les procédures et des demandes d'orientation vers des avocats dans le cadre de dépôts de plainte pour des faits plus graves."

Lancée en 2022 par le collectif Elianna, la page Facebook Metoo harcèlement scolaire 974 offre une possibilité aux parents de parler librement et anonymement des cas de harcèlement de leurs enfants. Un réseau de professionnel composé de juristes, avocats, psychologues et du milieu de l'enfance peuvent accompagner ces familles et prendre en charge la situation des enfants.

Des numéros gratuits et dédiés aux cas d'harcèlement existent. Le 3020 est à disposition des parents, des élèves et des professionnels pour déclarer une situation de harcèlement entre élèves. Il est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Le 3018 traite quant à lui les cas de cyberharcèlement. L'appel est confidentiel et permet d'obtenir le retrait de contenus illicites en ligne. Il est joignable du lundi au samedi de 9h à 20h.

