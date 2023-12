Saint-Paul : le CHOR et l’EPSMR certifiés avec la mention “Haute qualité des soins”

Le CHOR et l’EPSMR se distinguent en tant que seuls établissements publics de l’outre-mer à être certifiés avec la mention “Haute Qualité des Soins”, les plaçant parmi les 20% d’établissements en France reconnus par la Haute autorité de santé pour cette distinction. (Photo Centre Hospitalier Ouest Réunion sly/www.imazpress.com)

Le Vendredi 1er décembre, la conférence de presse dédiée à la certification du CHOR et de l’EPSMR par la Haute Autorité de santé s’est tenue en présence d’Emmanuel Séraphin, Président du TCO, Maire de Saint-Paul et Président du Conseil de Surveillance du CHOR, du Dr. Karine Berny-Burlot, Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement CHOR, du Dr François Appavapoullé, Président de la Commission Médicale d’Etablissement EPSMR, d’Aurélie Rama, Directrice par intérim du CHOR et de l’EPSMR, ainsi que de la Direction Qualité et de l’équipe de Direction.



"Cette certification nationale, évaluant rigoureusement les hôpitaux, atteste non seulement de la qualité des soins dispensés, mais également de l’engagement envers les droits des patients. Elle reconnaît l’accompagnement dédié aux patients dans leur parcours de soins, ainsi que le soutien apporté aux proches et aux aidants impliqués dans la prise en charge des patients" détaille la ville de Saint-Paul.

“Permettez-moi de revenir un instant sur l’histoire de la création du CHOR, un combat acharné qui a nécessité des efforts considérables. Aujourd’hui, cette labellisation représente bien plus qu’une simple accréditation. Elle incarne le triomphe du dévouement et du combat pour une offre de soins de qualité pour tout les habitants du bassin ouest”, déclare le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin avant de poursuivre : “Un grand bravo à toute l’équipe du CHOR, aux professionnels de la santé, aux partenaires et à la communauté qui ont contribué à faire de notre hôpital un joyau médical au coeur de Saint-Paul.”