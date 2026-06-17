Journée mondiale des donneurs de sang à Saint-Paul : "venez faire un geste solidaire"

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Saint-Paul accueille la Journée mondiale des donneurs de sang et donne rendez-vous à la population ce samedi 20 juin 2026, de 9 heures à 16 heures, au Centre de ressources santé Payanké, situé au 15 rue de l'Hôpital à Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise (Photo www.imazpress.com)

Partenaire du don de sang depuis 2024 à travers une convention signée avec l'Établissement Français du Sang (EFS), Saint-Paul, Ville solidaire, réaffirme ainsi son engagement en faveur de la prévention, de la santé publique et de l'accès aux soins pour toutes et tous.

Cette mobilisation s'inscrit dans une politique de santé de proximité portée depuis de nombreuses années par la commune. Labellisée Ville Santé par l'Organisation Mondiale de la Santé depuis 2011 et première commune de La Réunion à avoir mis en place un Contrat Local de Santé dès 2012, Saint-Paul poursuit son ambition de rendre la santé accessible à l'ensemble de sa population, du littoral aux hauts.

- Une mobilisation qui porte ses fruits -

Les résultats enregistrés sur le territoire saint-paulois témoignent de cette dynamique collective. Depuis janvier 2026, plus de 1 000 personnes ont participé aux collectes de sang organisées dans les différents quartiers de la commune. Ces mobilisations ont permis de récolter 852 poches de sang et d'accueillir 85 nouveaux donneurs.

Des événements ont été organisés à Bois-de-Nèfles, La Saline, Savanna, Saint-Gilles-lesHauts, Saint-Gilles-les-Bains, au centre-ville, à Cambaie, au Bernica et à l'Éperon, permettant de rapprocher le don de sang des habitantes et habitants.

- Une nouvelle étape avec le CHOR et l'EPSMR -

Cette édition 2026 marque également le renforcement du partenariat entre la Ville, l'EFS, le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l'Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR).

Pour la première fois, la manifestation se déroulera au Centre de ressources santé Payanké, un site offrant un grand parking gratuit et des conditions d'accueil optimales pour les donneurs et leurs familles.

Le CHOR proposera à cette occasion plusieurs stands d'information et de prévention consacrés au don d'organes et au don de moelle osseuse, afin de sensibiliser le public à ces démarches essentielles qui permettent également de sauver des vies.

Cette édition 2026 aura pour marraine Léa NOËL, qui s'associe à cette grande journée de solidarité.

Une journée ouverte aux familles

Organisée un samedi, cette journée a été pensée pour permettre au plus grand nombre de participer. Des animations seront proposées aux enfants tout au long de la journée afin de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs de solidarité, d'entraide et de générosité qui fondent le don de sang.

- Une mobilisation plus que jamais nécessaire -

Chaque année, l'arrivée des vacances d'hiver austral fragilise les réserves de sang alors que les besoins demeurent constants. Depuis 2001, les demandes en transfusion ne cessent d'augmenter.

Une poche de plaquettes ne se conserve que sept jours. Les globules rouges quarante-deux jours. Le sang ne se fabrique pas : il se partage.

En 2025, la Journée mondiale des donneurs de sang avait rassemblé 223 donneurs, dont 40 nouveaux donneurs. Sur l'ensemble de l'année, 739 personnes avaient participé aux collectes organisées sur le territoire communal.

La Ville de Saint-Paul, ses partenaires et l'ensemble des acteurs mobilisés lancent donc un appel à la population afin de poursuivre cet élan de solidarité.