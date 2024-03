La journée locale de l’accès au droit revient à La Saline

La Journée locale de l’accès au droit revient à Saint-Paul dans le parking du marché forain de la Saline, le samedi 23 mars 2023. Organisée par le Conseil Département d’Accès au Droit de La Réunion (CDAD) en partenariat avec la Ville de Saint-Paul, ces rencontres sont gratuites, anonymes et sans rendez-vous.

Litige, différend familial, problème de succession, conflit de voisinage, contrat de travail… Sont autant de problématiques rencontrées par les Saint-Paulois et, plus largement Les Réunionnais.

Pour vous orienter, vous conseiller et vous aider, cette Journée locale d’Accès au Droit concentre, en un seul et même lieu accessible, tous les professionnels du droit et les associations.