Municipales à Saint-Paul : dispositif de circulation et interdiction de consommation d’alcool

Dans le cadre de l’organisation du second tour des élections municipales, qui se tiendra le dimanche 22 mars 2026, la ville de Saint-Paul met en place des mesures spécifiques afin de garantir le bon déroulement du scrutin, la sécurité des électeurs et la tranquillité publique. Le dispositif de circulation est modifié, et une interdiction de consommation d’alcool sur l’espace public a été décidée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Afin de faciliter l’acheminement du matériel électoral et de sécuriser les opérations de vote, des restrictions temporaires de circulation et de stationnement seront mises en œuvre :

L’arrêt et le stationnement seront interdits sur :

- la rue du Quai Gilbert, portion comprise entre la rue Elie Eudor et la rue Louis Lépinay, de 5h00 à 7h00.

La circulation sera réglementée sur les voies suivantes :

- la circulation est interdite sur la rue du Quai Gilbert (sauf véhicules communaux transportant les urnes), portion comprise entre les rues Elie Eudor et Louis Lépinay de 5h à 7h. Des déviations sont mises en place par les rues Suffren et Labourdonnais,

la circulation est interdite sur la rue Rhin et Danube, portion comprise entre les rues Evariste de Parny et du Quai Gilbert, de 5h00 à 7h00,

- la circulation est interdite, dans le sens sud vers le nord, sur la rue du Quai Gilbert, portion comprise entre les rues Rhin et Danube et Louis Lépinay, sauf pour les véhicules communaux transportant les urnes, de 19h00 à 22h00. Une déviation sera mise en place par la rue Labourdonnais.

Un accès sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours et de sécurité.

- Interdiction de consommation d’alcool sur l’espace public -

Afin de prévenir les troubles à l’ordre public constatés lors du premier tour (incivilités, nuisances, dégradations), la Ville instaure une mesure exceptionnelle :

Interdiction de consommation d’alcool (boissons des groupes 3, 4 et 5) sur l’ensemble des espaces et équipements publics de la commune Pour toute la journée du dimanche 22 mars 2026

Cette décision vise à garantir un climat serein et sécurisé pour l’ensemble des administrés tout au long de la journée électorale.

La Ville de Saint-Paul appelle l’ensemble de la population à faire preuve de responsabilité et de civisme, afin que ce moment démocratique se déroule dans les meilleures conditions.