Saint-Paul : fermeture du sentier de la Ravine Bernica jusqu'à nouvel ordre

Ce jeudi 19 mars 2026, par arrêté municipal, la ville de Saint-Paul a décidé de fermer provisoirement le sentier de la ravine Bernica. Dans un communiqué, la municipalité explique : "Cette mesure fait suite à la survenue d’un éboulis présentant un risque pour la sécurité des usagers. Dans ce contexte, toute circulation piétonne et tout accès au site sont strictement interdits jusqu’à nouvel ordre, afin de garantir la sécurité publique. La réouverture du sentier interviendra dès lors que les conditions de sécurité seront pleinement rétablies". Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Paul.