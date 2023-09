Saint-Paul : convention signée entre le CCAS et la Communauté professionnelle territoriale de santé

Le mardi 19 septembre 2023, une convention a été conclue entre la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Paul. "S’inscrivant dans une démarche visant à développer et valoriser ses partenariats, le CCAS de Saint-Paul a adhéré à la stratégie “Ma Santé 2022” du Ministère des Solidarités et de la Santé. Cette initiative vise à favoriser une meilleure collaboration entre les professionnels de santé libéraux d’une même localité ou bassin de vie, ainsi qu’avec les établissements hospitaliers et médico-sociaux de leur territoire" indique la mairie de Saint-Paul dont nous oublions le communiqué ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Paul)

La signature s’est déroulée en présence des élu.e.s Jacqueline Carpin et de Dominique Voirama-Coutaye, vice-président du CCAS de Saint-Paul.

Le CCAS de la Ville de Saint-Paul exprime ainsi son souhait de collaborer avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Ouest (CPTS), qui se consacre aux actions de prévention au niveau territorial, en mettant l’accent sur le renforcement du rôle des professionnels de santé et des acteurs impliqués dans le bien-être des patients.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a souligné l’importance primordiale accordée à la santé dans cette ville labellisée “Ville Santé OMS”. Il a également mis en avant le rôle crucial des collectivités territoriales en tant qu’acteurs de proximité, jouant un rôle essentiel dans la prévention et la garantie de l’accès à ce droit fondamental.

Cette collaboration trouve un écho particulier dans une commune où 9,6 % de la population (soit 10 004 habitants) réside dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).

Comme dans de nombreuses autres zones QPV de La Réunion, les habitants de Saint-Paul sont confrontés à des problèmes de santé. Un diagnostic local de santé réalisé en collaboration avec l’ARS dans le cadre du Contrat Local de Santé a confirmé que, bien que l’état de santé des Réunionnais s’améliore, il demeure moins favorable que celui des Français de l’Hexagone dans de nombreux domaines.

La mortalité prématurée reste particulièrement élevée, des inégalités persistantes subsistent entre les sexes, et la situation socio-économique aggrave les disparités entre les groupes sociaux. De plus, La Réunion est classée parmi les régions françaises les plus à risque pour certaines pathologies, telles que les maladies cardio-vasculaires, les troubles liés à l’alcool et le diabète.

Par ailleurs, une mise à jour avec des données sociales de la ville, effectuée à la demande du CCAS en 2018 puis en 2022 a révélé plusieurs éléments significatifs, notamment une population jeune, une précarité importante (35 % de bénéficiaires d’au moins un minimum social, 17 % de bénéficiaires de la CMU et 31 % de la CMU-C, 20 % des ménages bénéficiaires d’une aide au logement et une augmentation du nombre de demandeurs actifs de logements sociaux). Sur le territoire saint-paulois, on recense 120 médecins généralistes.

C’est dans ce contexte que les travailleurs sociaux du CCAS de Saint-Paul interviennent auprès des habitants en situation de précarité et d’exclusion sociale.

Dans le cadre de leur accompagnement, ils sollicitent également les acteurs de la santé du territoire, notamment les professionnels de la santé tels que les médecins, les infirmiers et les kinésithérapeutes, lorsqu’il y a des interruptions dans les soins. Florence Ferrand, Présidente de la CPTS Ouest, a profité de cette signature pour saluer l’engagement de la ville en faveur de la santé, de ses professionnels et du maillage territorial de l’offre de soins sur la commune.

Ainsi, le CCAS de Saint-Paul a souhaité formaliser ce partenariat avec la Communauté professionnelle territoriale de santé afin d’améliorer la communication réciproque et la coordination des actions sociales et de santé en direction de la population en situation de précarité et d’isolement.