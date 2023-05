Saint-Paul : derniers jours pour participer au concours cours & balcons fleuris

Les inscriptions de la 13ème édition du Concours Cours & Balcons Fleuris continuent à Saint-Paul. Pour ce treizième anniversaire, les inscriptions ont démarré ce mardi 2 mai et s’étendent jusqu’au 31 mai 2023. À vos arrosoirs et à vos plants ! De nombreux lots sont à gagner. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La Ville de Saint-Paul, reconnue en tant que capitale française de la biodiversité, développe une politique environnementale volontariste visant à lutter contre le changement climatique, à créer des îlots de fraîcheur en végétalisant les zones urbanisées et à préserver la biodiversité locale. En complément des actions menées par la collectivité, la mobilisation des citoyens et des professionnels sont des leviers indispensables pour relever le défi de la transition écologique sur notre commune. Le concours “Jardins et Balcons Fleuris” a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s’ils résident ou exercent en habitat collectif.



Ce concours récompense non seulement les particuliers mais aussi les professionnels qui s’engagent dans le fleurissement et la végétalisation de leurs espaces mais démontre également la volonté de la Commune de préserver la biodiversité, d’encourager les actions de lutte contre le changement climatique, mais aussi l’artificialisation des sols et de prévenir les inondations dans le cadre de l’aménagement de son territoire. Il se divise en trois catégories : les cours individuelles, les balcons et les professionnels. Lors des inscriptions les candidats devront préciser s’ils s’inscrivent en tant que particulier ou en tant que professionnel(le).

La catégorie professionnelle regroupe les candidatures des entreprises ou associations autres que celles spécialisées dans les espaces verts, le jardinage ou les pépinières. Le jury sera le seul apte à déterminer l’appartenance d’un candidat à une catégorie ou à une autre.



Premier Prix : un bon d’achat d’une valeur de 300 euros·



Deuxième Prix : Un bon d’achat d’une valeur de 200 euros·



Troisième Prix : Un bon d’achat d’une valeur de 100 euros



Un bon d’achat de 25 euros sera par ailleurs remis aux dix participants suivants ayant obtenu les meilleures notes.



Les inscriptions se feront à la Direction Biodiversité et Ressources Naturelles du 2 au 31 mai 2023, soit par téléphone au 02 62 45 80 28, soit par mail à l’adresse suivante contact.biodiversite@mairie-saintpaul.fr.



Fort de son succès, et afin d’étendre davantage cette opération à un large public, l’inscription au concours est désormais limitée à une participation séparée par un intervalle de deux années consécutives, en d’autres termes les lauréats de 2022 pourront se ré-inscrire pour le concours de l’édition 2025.



Par ailleurs, il est à préciser que les modalités de visite des jardins et balcons sont modifiées. En effet, en lieu et place de l’organisation de visites sur 3 journées, les services réaliseront un reportage photos et vidéos sur la période de juin à juillet 2023 afin que chaque lauréat présente son espace au moment où celui-ci se présente sous ses meilleurs attraits, floraison entre autre. Ce sont ces reportages photos et vidéos qui seront soumis à la délibération du jury dans la première semaine du mois d’août. Pour la remise des lots, le service organisateur prendra contact avec les lauréats. Retrouvez le règlement ci-dessous :