Saint-Paul : le festival Kromali continue tout le week-end

Kromali le festival de la création contemporaine à La Réunion est de retour pour sa troisième édition. Ce samedi et dimanche sur 23.000 mètres carrés sur le front de mer de Saint-Paul, les visiteurs pourront découvrir installations, performance, expos. Dimanche les enfants seront à l’honneur avec un espace famille et toujours 4 scènes qui proposeront une palette de concerts pour tous les gouts. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Réunis Métis)

- Une déambulation artistique nocturne qui illumine la ville -

Le Festival Kromali (auparavant dénommé Festival Réunion Métis), propose une programmation artistique variée, mettant en vedette plus de 150 artistes et des créations originales. Ce sont plus de 30.000 personnes qui sont attendues le week-end prochain sur le front de mer de Saint-Paul vendredi à partir de 19h00.

- Installations -

Pour ces deux soirées, les installations Origo, Trajectoires, Balancoire, Corail, Le Nid, Bois de lettre et Constellation des Flamboyants investissent la ville de Saint Paul, l’illumine et invite à à explorer les multiples connexions qui nous unissent en tant qu'individus, à la nature, au monde qui nous entoure, et même à nous- mêmes. L’installation « Toute séparation est un lien » invitera la lune sur le débarcadère de saint Paul. Un spectacle à ne pas manquer.

4 interventions urbaines

« La Rencontre », « Taxi Brousse », « Scènes de Vie », « Passerelles » à découvrir au grès de vos déambulations

4 performances

« Mouvement Zarlor » - Arts de rue en déambulation: une déambulation immersive à travers la ville. « Le Banc » - Théâtre d'improvisation, « Mademoiselle Cantatrice » - Performance visuelle et enfin, « Tradere » - Danse contemporaine et performance musicale à 20H30

- La programmation musicale de Samedi soir -

Gran place : 20H30 Oussanoussava, suivi à 23h de Sedjem & David Adelson (Live / Electro / Batterie)

Ti place : 19H15 Patrick et Samantha (Electro/Vintage) suivi à 21h45 de Loki Lonestar (Electro / Hardcore / Métal)

Espace miroir : 20h45 Audrey Saad et Brice Nauroy (Chant / Classique) suivie à 22h30 de Kobald (Electronica / Ambient)

Espace Badamier : 19h45 Kaloune (Electro / Afro Futur / Chant) suivi à 21h30 de Ben Gazar (Chant / Tradition)

- La programmation musicale de Dimanche soir -

Gran place : 20H30 Danyèl Waro (Chant / Maloya) suivi à 22H de Mr Joce Band (Rock / Blues / Maloya Blue Rock)

Ti place : 19H15 Audrey Saad et Brice Nauroy (Chant / Classique)

Espace Badamier : 19h45 Insula (Electro Maloya / Afro Futur) suivi à 21h35 Valentin Joli Cœur (Dj Set Sélection océan Indien)

- Ateliers Marmailles dimanche -

Ouvert le dimanche 3 décembre de 16h00 à 19h00 sur l’espace Badamier avec un atelier : Zoizos de mon île de 16h00 à 18h00 pour fabriquer son petit zoizo imaginaire. à base de matériaux de récupération et de la Musique traditionnelle indienne avec Jimmy et Gilbert Mariapin de 18h15 à 18h45

- Le + et les OFF -

Devenir Océan est une exposition sonore sous l’eau des photographies d’Aline Escalon, accompagnées de la musique de Arashkha intitulée Under the Water à la piscine du front de mer de Saint-Paul. Samedi 2 décembre de 10h00 – 13h00 puis 15h00 – 17h45. Avec de 16h30 à 17h30 une performance musicale live de Arashkha et le Dimanche 3 décembre de 10h00 – 13h00 puis 15h00 – 17h45, avec de 15h30 à 17h30 une initiation à l’apnée par Apnée Réunion Loisir (sans inscription)