Kromali : le festival du vivre-ensemble va s'installer sur le front de mer de Saint-Paul

Kromali "le festival du vivre-ensemble par le faire ensemble", revient pour une troisième édition dans les rues de Saint-Paul. Du 1er au 3 décembre 2023, la population est invitée à découvrir les œuvres de plus de 150 artistes, à travers un parcours élaboré au sein même de la ville, au niveau du front de mer. Une façon de rendre l'art contemporain accessible à tous (Photo d'illustration)

"Le festival du vivre-ensemble par le faire ensemble". C'est ainsi qu'est décrit ce festival, dont le thème de cette année est le lien.



"C'est une thématique accessible à tous, que les gens peuvent s'approprier. Ici, on parle du lien au vivant, à l'univers, aux autres, à soi. Cela permet à chacun de développer les axes qui font sens pour chacun" détaille Leslie Ranzoni, directrice artistique du festival.



Un thème qui a été cultivé tout au long de l'année, à travers des workshops, des événements organisés en amont, ou encore des initiatives au cœur des quartiers saint-paulois.



"Le festival sera l'occasion de présenter le résultat de nos interventions auprès de la population, avec laquelle plusieurs projets ont été réalisés ces derniers mois" souligne Leslie Ranzoni. "La démarche n'est pas qu'artistique, c'est le faire-ensemble qui est important."



Le projet 4 épices, développé à Plateau Caillou, est un projet artistique, culinaire et social. Il sera ainsi présenté au public.



"On a aussi le projet Bois de Lettres, qui est une installation éphémère et participative de feuillage de souvenirs d'anecdotes, de mots, de secrets. Cette installation prend vie avec vos mots écrits sur les cartes postales accrochées aux branches et qui seront ensuite offertes aux passants" détaillent les organisateurs.



"Cette installation participative qui prend vie, met en lumière cette notion de partage, cet objectif d'aller à la rencontre de l'autre et des œuvres" souligne Leslie Ranzoni.

- Trois jours de festival -



"C'est un festival public et privé, on travaille beaucoup avec des entreprises, des associations, les artistes, les institutions…Ce festival ce n'est pas que l'artistique, mais le faire-ensemble."Plus de 150 artistes, très majoritairement Réunionnais, ont participé à l'élaboration de ce festival. Des installations artistiques, mais aussi des performances, des concerts, et des ateliers sont prévus tout au long de ces trois jours."Autre nouveautés : des initiations de danse - rock, swing, salsa bachatta -, un concours de lancer de savate, un partenariat avec Lespas où le public découvrira le projet Territoire-bis, ou encore l'installation interactive Origo" liste Leslie Ranzoni.Aussi, une ouverture du festival est prévue à 16 heures le dimanche, afin d'offrir une programmation pour les enfants avec des ateliers.Plusieurs espaces accueilleront une sélection d’artistes variée. Il y en aura pour tous les goûts avec : Danyèl Waro, Valentin Joli Coeur, DCM, Tapok, Equality Hi Fi, Da Skill, Kaloune, Patrick et Samantha, Ousanousava, Audrey Saad et Brice Nauroy, Loki Lonestar, Ben Gazar, Kobald, Sedjem & David Adelson, Jimmy Mariapin, Insula, Mr Joce Band, Salangane, Eat My Butterfly. Sans oublier un concours “Premières Scènes” avec 3 artistes musiciens et 3 spectacles vivants sélectionnés.

Côté installations, le public pourra décovurir six projets :

- Origo : Des particules numériques naissent aléatoirement pour créer un univers organique interactif, invitant les participants à façonner un paysage en constante évolution. (Artistes : Thibault Wehrle, Thierry Dumont, Tica Mikol et Thomas Lopez)

- Trajectoires : Une expérience commune qui réinvente la balançoire pour explorer les liens qui nous unissent, en soulignant comment nos actes individuels affectent le collectif. (Collectif SLOW architectures)

- Corail : Une installation immersive mettant en avant la fragilité de l'écosystème corallien, en projetant des scans 3D de coraux pour susciter une prise de conscience environnementale. (Artistes : Valentin Teurk, Antonin Voisin, Simon Rouby, Stan Record)

- De quoi parlait le vent ? : Une installation immersive de cyanotypes végétaux phosphorescents évoquant la beauté fugace du vivant et l'impermanence de la nature. (Artiste : Karine Maussière)

- Toute séparation est un lien : Une exposition explorant les liens entre la lune, la nature et l'harmonie inhérente dans le monde naturel (Artiste : Maotik)

- Le Nid : Des nids d'oiseaux réalisés avec des matériaux de récupération, accompagnés de chants d'oiseaux endémiques, pour sensibiliser à l'importance de la solidarité et de la collaboration entre les êtres vivants. (Artistes : Rdutemps)



"L'objectif de ces premières scènes est de donner l'opportunité aux nouveaux talents péi, de réaliser leur première scène. Trois gagnants pourront se reproduire à la Cerise, à Saint-Paul. Il est important de donner la possibilité à des artistes émergeant de se produire en public" insisite la directrice artistique.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com