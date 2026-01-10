Saint-Paul : 6 km de bouchons après un carambolage

(Actualisé) Un accident de la circulation s’est produit ce samedi 10 janvier 2026 en fin de journée, au niveau de l’échangeur de Plateau Caillou, à Saint-Paul. Sept véhicules sont impliqués dans la collision. (Photo sly/www.imazpress.com)

Résultat : les voies de droite et de gauche sont neutralisées. La circulation s’effectue uniquement sur la voie lente, entraînant d’importants ralentissements. Les embouteillages s’étendent sur près de 6 km, et remontent jusqu'à l'échangeur de Savannah.

Une équipe de la CRGT est actuellement sur place pour sécuriser la zone. Automobilistes, soyez prudents ou évitez le secteur.

