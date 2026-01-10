À retenir ce soir : attention aux sauts dangereux, des Miss à Miel Vert, colère des agriculteurs, carambolage à Saint-Paul et Tréport entraîneur de la JSSP

Bonsoir La Réunion - À la une de ce samedi 10 janvier 2026 : - Bassins et cascades : la gendarmerie alerte sur les sauts dangereux - Le Tampon : Miss Mamie Réunion et Miss Plaine des Cafres couronnées à Miel Vert - Colère des agriculteurs : opérations pour débloquer des dépôts de carburant - Saint-Paul : 6 km de bouchons après un carambolage - Régionale 1 : Jean-Max Tréport nommé entraîneur de la JS Saint-Pierroise

Sur sa page Facebook, la gendarmerie alerte sur la recrudescence des accidents graves liés aux sauts dans les bassins et cascades, en ce début d’année 2026. En l’espace de dix jours, trois jeunes ont été grièvement blessés à la colonne vertébrale après des sauts de 5 à 23 mètres, avec un risque de paraplégie.

La ville du Tampon a accueilli, ce vendredi 9 janvier 2026, les élections de Miss Mamie Réunion et Miss Plaine des Cafres, dans le cadre de l’édition 2026 de Miel Vert. Cet événement festif et intergénérationnel a mis à l’honneur l’élégance, la transmission et l’identité culturelle réunionnaise.

Les forces de l'ordre sont intervenues ce samedi 10 janvier 2026 pour mettre fin au blocage du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, par la Coordination rurale (CR) après la levée vendredi soir de celui d'Haulchin, près de Valenciennes.

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi 10 janvier 2026 en fin de journée, au niveau de l’échangeur de Plateau Caillou, à Saint-Paul. Sept véhicules sont impliqués dans la collision.

Championne de La Réunion en titre, la JS Saint-Pierroise a officialisé la nomination de Jean-Max Tréport comme nouvel entraîneur pour la saison 2026 de Régionale 1. Une arrivée marquante pour le club du Sud, annoncée ce samedi 10 janvier 2026 sur la page Facebook du club.