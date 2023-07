Saint-Paul : les époux Fontaine ont fêté leurs noces d'or

"Ce samedi 8 juillet 2023, Paule Marie-Jeanne et Jean-Jacques Fontaine ont célébré en présence de leur famille et de leurs proches leurs noces d’or. Ils se sont rendus à la Table du Maïdo pour marquer ce moment symbolique pour le couple ainsi que pour leurs 5 enfants, leurs 8 petits-enfants et arrière-petits-enfants" relate la commune de Saint-Paul (Photo Ville de Saint-Paul)

"La troisième adjointe Pascaline Chereaau-Némazine, déléguée à la gestion et à l’aménagement des voiries communales et à la petite enfance, était présente pour célébrer ce demi-siècle d’amour" termine la mairie saint-pauloise.