Au secours… on n'est pas encore prêts pour Noël

Dans la vie, il y a ceux qui ont acheté leurs cadeaux depuis des mois, préparez soigneusement leur liste de course et les autres… Ceux qui, comme beaucoup de monde à La Réunion, ont oublié le cadeau de Matante ou les queues de langoustes. En ce mercredi 24 décembre, c'est le stress chez les retardataires qui ne sont pas prêts pour Noël (Photo : sly/www.imazpress.com)

Bloqués une heure sur les routes, attendre pour trouver une place de parking, patienter à la caisse… partout dans l'île c'est la cohue.

Et si l'on aurait pu croire que les embouteillages de ce mardi étaient déjà importants, ce mercredi ça s'annonce encore pire.

- La ruée vers les courses du repas de Noël -

En cette veille de Noël, les centres commerciaux ont bien compris comment appâter les clients. Ceux qui s'y prennent au dernier moment et ceux qui n'ont pas pu y aller avant à causer de leur emploi du temps.

Entre horaires d'ouverture plus large pour accueillir les retardataires et promotions en tout genre, il est certain qu'il y aura du monde pour finaliser sa table de fête.

Vous n'avez pas pensé que tatie était allergique aux œufs ou que le cousin était vegan ? Imaz Press vous propose plusieurs idées de menus pour vos repas de fête. Des menus que nous avons imaginés : petit budget, mais plein de saveurs. Mais attention aux excès.

Pas de panique côté volaille, charcuterie et boudins seront bien à la table. Si 17 novembre 2025, les services de l’État ont été informés d’une mortalité importante de volailles dans une basse-cour au Tampon, touchée par le virus de la maladie de Newcastle, la consommation de tout produit à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme.

Une pensée également aux employés et salariés de ces supermarchés et commerces qui restent ouverts pour que chacun puisse terminer sa liste de Noël et qui eux... sont derrières les caisses pour vous accompagner.

- Encore un dernier cadeau -

Quoi ? Vous avez oublié le cadeau de Matante ou vous avez manqué d'idées, voire les deux. Il n'est pas trop tard et vous n'êtes certainement pas le seul dans ce cas.

Pas de panique, voici quelques plan B dénichez spécialement par Imaz Press. Des cadeaux à la fois simples et étonnants, même si souvent inutiles. Pas sûre qu'ils plaisent.

Sinon, ne vous reste plus qu'à préparer une belle enveloppe et laisser faire la magie de Noël.

Lire aussi - Dans les associations, les lutins du Père Noël redonnent vie aux jouets pour les plus précaires

- Prudence sur la route -

Qui dit dernière ligne droite, derniers achats de vêtements, de cadeaux, de repas dit de nombreux automobilistes sur les routes, notamment aux abords des centres commerciaux et centres-villes. Avec plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe sur les routes, les routes risquent d'être rapidement saturées.

"Les comportements à risque restent à l’origine de la majorité des accidents graves sur l’île. L’alcool et les stupéfiants jouent un rôle majeur dans de nombreux accidents mortels. Un conducteur sous influence met sa vie et celle des autres en danger", soulignent les autorités. La vitesse excessive "demeure un facteur aggravant, notamment par temps de pluie ou sur chaussée glissante", notent-elles.

"Les fêtes de fin d’année riment souvent avec célébrations et consommation d’alcool. Pour la sécurité de tous, il est essentiel de ne jamais prendre le volant après avoir bu : désignez toujours une personne sobre pour conduire", rappelle la préfecture.

Alors avis à la population, en cette période de fête et de veille de Noël, prenez votre mal en patience ou restez chez vous. On le rappelle, les routes de La Réunion ont déjà coûté la vie à 40 personnes cette année.

Une vie vaut mieux que de se battre pour des queues de langoustes.

Une pensée également à celles et ceux qui, en ce jour de Réveillon, passeront la soirée de fêtes en astreinte. Que cela soient les médecins et infirmiers qui soigneront vos bobos et excès, les secours, les forces de l'ordre et de sécurité qui veillerons à ce qu'aucun drame ne survienne, aux agents des collectivités et entreprises telles qu'EDF ou du réseau d'eau en cas de coupure.

Imaz Press vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]