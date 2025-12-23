Le réveillon de Noël se fera sous les gouttes et dans le vent

C'est bientôt Noël. Et pour ce jour de réveillon ce mercredi 24 décembre 2025, Matante Rosina a ouvert la dernière case de son calendrier de l'avent. Surprise, une part de pâté créole. De quoi mettre sur la table des célébrations qui s'annoncent sous un temps mitigé. Ce soir, un temps humide s'installe dans l'est de La Réunion. Attention également aux pétards avec le vent qui soufflera en rafales jusqu'à 65/70 km/h sur le Sud entre Saint-Joseph et Saint-Pierre (Photo : rb/www.imazpress.com)