Saint-Paul : les sorties à ne pas manquer ce week-end

Ce week-end à Saint-Paul, vibrez au son du jazz, profitez du cinéma en plein air et plongez dans un tourbillon de couleurs et de traditions à l’occasion du Nouvel An tamoul. Nous publions le programme du week-end à Saint-Paul. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

• Cinéma en plein air avec le FIFOI | Débarcadère

Dans le cadre du Festival international du film de l'Océan Indien, profitez d’une projection exceptionnelle en avant-première de deux épisodes de Marimar & les cœurs brisés.

Samedi 18 avril 2026 19h00

Accès libre et gratuit

(Des transats seront mis à votre disposition en quantité limitée, pensez à ramener vos chaises)

• Jazz en l’air : la musique au cœur des quartiers | Place Paul Julius-Bénard, Saint-Gilles- les-Bains

Laissez-vous séduire par une ambiance musicale en plein air avec Ron’ Jazz, dans le cadre de l’événement Jazz en l’air.

Dimanche 19 avril 2026 16h00 - 19h00

Entrée libre et gratuite

• Nouvel An Tamoul 5127 | Front de mer, parking Bachaga (rue Élie Eudor) Célébrez le Nouvel An tamoul dans une ambiance festive et haute en couleurs.

Dimanche 19 avril 2026 dès 10h00

10h00 : Village indien (artisanat, vêtements traditionnels, spécialités culinaires) 14h00 : Plateau artistique (spectacles associatifs)

16h30 : Holi Party mix avec DJ DAN

- La culture pour toutes et pour tous, partout sur le territoire -

À Saint-Paul labellisée Ville d’Art et d’Histoire, la culture ne reste pas confinée aux lieux traditionnels : elle s’étend, se déploie et va à la rencontre des habitants, dans les hauts, les bas, les quartiers et jusqu’aux écoles. Musique, cinéma, littérature ou arts visuels s’invitent dans l’espace public, créant des moments de partage et de rencontre. Cette démarche, volontaire et cohérente, affirme la vision de la Ville : la culture pour toutes et tous, tout le temps, comme un fil qui relie les générations et les territoires.