Saint-Paul poursuit sa trajectoire de modernisation et d’excellence

"Le Conseil municipal de Saint-Paul a permis de valider plusieurs rapports d’importance relatifs à l’éducation, à l’environnement, au logement et à l’aménagement du territoire" indique la mairie de Saint-Paul dans un communiqué publié ce jeudi 11 décembre 2025. La commune "poursuit sa trajectoire de modernisation et d’excellence" dit encore la mairie saint-pauloise dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Mairie Saint-Paul)

- Saint-Paul, Ville Amie des prix et des labels -

Saint-Paul confirme son expertise dans plusieurs domaines grâce à une série de distinctions nationales :

Ville Amie des Enfants, Pavillon Bleu, Grand prix des Maires (seule ville de La Réunion primée) Ville durable et innovante, Territoire Vélo (première Ville d’Outre-mer), Ville active et sportive (4 lauriers : seule Ville de l’Océan Indien), Ville d’Art et d’Histoire (seule ville de La Réunion doublement labellisée), Territoire d’industrie, Ville Amie des Aînés, Territoire Engagé pour la Transition Écologique, Saint-Paul reconnue comme l’un des 22 Territoires engagés pour le logement et le prix territorial de la Journée nationale de la résilience.

Toutes ces reconnaissances traduisent le fait que Saint-Paul est devenue une ville d’excellence.

- Saint-Paul à nouveau reconnue Ville Amie des Enfants -

Le Conseil municipal a validé le renouvellement du partenariat « Ville Amie des Enfants » avec UNICEF France jusqu’en 2032. Cela confirme que Saint-Paul est reconnue nationalement pour son action qui place réellement l’enfant au cœur de la décision publique.

Ses 66 écoles sont des lieux de vie, de mémoire et de transmission grâce au soutien des équipes, aux travaux menés et au renforcement de la Caisse des Écoles pour structurer une gouvernance éducative solide.

- Parking : augmentation des capacités en centre-ville -

130 nouvelles places de parking sont actuellement en chantier sur le front de mer et seront livrées prochainement. Le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de 300 places supplémentaires dans un parking en silo au sein du Pôle Entrée de Ville.

Cette décision permet de renforcer l’offre de stationnement, de soutenir la dynamique du centre-ville et de s’inscrire dans un projet d’aménagement cohérent et structuré.

- Pôle Entrée de Ville : un projet qui devient réalité -

Les permis de construire sont affichés et les travaux débuteront début 2026. Le Pôle Entrée de Ville rassemblera un pôle médical, la relocalisation du Super U, des commerces, un food court, des logements et des places de stationnement.

La récente mise en service du Deck a déjà permis de redonner un nouveau visage à cette entrée de ville.

- Projet La Kour Gaby : transformation de l’ancien hôpital Gabriel-Martin -

En centre-ville, l’opération La Kour Gaby entre dans sa phase opérationnelle. La déconstruction de l’ancien hôpital Gabriel-Martin débutera en début d’année.

Le site accueillera un projet mixte et moderne associant logements, bureaux, commerces, nouvelles places de stationnement et espaces de vie adaptés aux besoins actuels.

Par ailleurs, la maîtrise complète de la plaque foncière constitue un atout majeur. Elle permet d’envisager, dans des conditions optimales, la réalisation de la future mairie, regroupant les services publics et les rapprochant des habitants.

- Logement social : nouvelles garanties d’emprunt -

Le Conseil municipal a validé de nouvelles garanties d’emprunt pour la construction de 60 logements sociaux à Saint-Gilles-les-Hauts et à Saint-Paul centre. Saint-Paul confirme ainsi sa dynamique en tant que Territoire engagé pour le logement, avec un rythme de production que la commune n’avait plus connu depuis des années.

- Lancement du Guide des Chantiers Propres -

Première initiative de ce type dans une commune d’Outre-mer, ce guide encadre désormais les pratiques des chantiers : gestion des déchets, réduction des nuisances, protection des milieux naturels, maîtrise des consommations d’énergie.

Cette démarche complète les États généraux du logement et le Plan de transition 2025-2030.