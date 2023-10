Saint-Paul récompense ses sportives et sportifs d’exception

La cérémonie des trophées des championnes et des champions de Saint-Paul a effectué son retour ce vendredi 29 septembre 2023 au Centre nautique Josselyn-Flahaut de Plateau Caillou. Ce rendez-vous n‘avait plus eu lieu depuis 2020 du fait de la crise sanitaire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Cette soirée, orchestrée par l’OMSEP, permet de célébrer des sportives et des sportifs d’exception comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, venu remettre plusieurs récompenses. Un trophée coup de cœur a d’ailleurs été décerné par le Premier magistrat à l’Adjoint aux Sports, Patrick Legros, très ému par ce beau geste. L’Adjoint au Bassin de vie de La Saline, et à la vie associative, Dominique Virama-Coutaye, participe aussi à ce moment convivial.



Ces trophées représentent une tradition sportive organisée depuis 2010 à Saint-Paul. Cet événement est aussi dédié aux entraîneurs dévoués, aux arbitres engagés, aux dirigeants passionnés, aux partenaires impliqués et bien sûr, aux athlètes récompensés pour leurs performances exceptionnelles en 2022.

La commune, fièrement labellisée "active et sportive" et désignée comme "Terre de jeux 2024", met d’ailleurs tout en œuvre pour offrir un soutien continu aux 300 associations sportives qui font battre le cœur sportif de Saint-Paul, ainsi qu’aux plus de 21 000 licenciés qui portent avec fierté les couleurs de la Ville.



Ces distinctions couronnent de nombreuses heures d’entraînement, de sacrifice et de détermination. Chaque trophée remis symbolise le fruit d’efforts acharnés et le talent incroyable qui anime ces sportives et sportifs. Retrouvez en cliquant ici la liste des lauréats des Trophées des champions de Saint-Paul.