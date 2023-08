Saint-Paul : renouvellement de vœux pour les époux Lauret

Ils se sont dit oui pour la première fois en août 1973, et ce samedi 19 août 2023 à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, Mélanie et Philippe Lauret ont renouvelé leurs vœux de mariage et présence du maire Emmanuel Séraphin. Ci-dessous le communiqué au complet (Photo: ville de Saint-Paul)

À cette époque, ce grand jour de 1973, Mélanie avait 19 ans et Philippe, un an de plus. De cet amour naîtra trois enfants et 8 petits-enfants.

Aujourd’hui, 50 années se sont écoulées depuis ce jour mémorable. Le couple traverse alors les hauts et les bas de la vie, construisant ainsi une histoire qui constitue à la fois un exemple inspirant et un héritage inestimable pour leurs proches.

Leur amour résiste à l’épreuve du temps. Leur engagement mutuel représente un modèle pour nous tous. Vive Mélanie, vie Philippe, vive l’amour ! Bravo à eux.