Saint-Paul : trois champions et initiations à cinq handisports dans la fanzone

Ce jeudi 5 septembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) et la commune de Saint-Paul ont organisé une journée exceptionnelle dédiée aux personnes en situation de handicap à travers la Fanzone des Jeux Paralympiques. "L'événement a eu lieu à la salle de conférence du Front de Mer de Saint-Paul, rassemblant des athlètes, des associations locales, et les bénéficiaires du CCAS pour une après-midi riche en partage, sport et inclusion" indique la commune saint-pauloise dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

Durant cette journée, les participants ont pu suivre la retransmission en direct des Jeux Paralympiques tout en profitant d’un repas offert par le CCAS.

À la suite de la projection, cinq disciplines handisportives ont été mises à l’honneur : para-judo, boccia,basket-fauteuil, goalball, et handi-ping. Des démonstrations et des initiations ont permis au public d’expérimenter ces sports adaptés, favorisant ainsi la sensibilisation et l'inclusion à travers le sport.

- Des champions à l’honneur -

L’événement a également été marqué par la présence de trois athlètes handisports de renom qui ont partagé leurs parcours inspirants : Karima Medjeded, médaillée d’or en para-judo aux Jeux Paralympiques d’Athènes 2004, et porteuse de la flamme olympique aux Jeux de Paris 2024.

Rachel Bujadinovic, médaillée de bronze aux championnats de France de para-athlétisme en 2022 et 2023. Christophe Bodzen, médaillé d’argent au championnat handisport de l’océan Indien en basket-fauteuil et vainqueur de la première place du 10 km de Saint-Paul en 2024.



Tous ont encouragé les jeunes en situation de handicap à pratiquer un sport, soulignant son impact transformateur. Comme l’a exprimé Christophe Bodzen : "Le sport change notre vision du monde et ouvre des perspectives. En fait, le sport nous sauve !”



- Un engagement solidaire et inclusif du CCAS -

Le CCAS de Saint-Paul continue de jouer un rôle essentiel dans le soutien et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Grâce à une politique d’accompagnement de proximité, le CCAS renforce son action avec notamment le recruteur d’un chargé de mission handicap et la mise en place de permanences sociales dans différents bassins de vie, permettant à chacun d’accéder aux services nécessaires.

Cet événement, réunissant sport et solidarité, réaffirme l'engagement de la Ville de Saint-Paul en faveur de l’inclusion et de la promotion des valeurs paralympiques.