En partenariat avec la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de La Réunion (FDGDON), la mairie de Saint-Paul a organisé une distribution de kits raticides sur le territoire de la commune. "Plus de 1.000 familles saint-pauloises ont récupéré leurs kits dans les six bassins de vie du territoire et les 10 points de distribution de kits" note la mairie (Photo commune de Saint-Paul)