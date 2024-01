Saint-Paul : un nouveau point d’accueil pour les attestations d’hébergement et titres de séjour

La ville de Saint-Paul informe que les bâtiments de la Longère du front de mer, où se trouvent la salle de conférence, le Point-Justice et le service réglementation de la sécurité civile, sont fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de travaux. Par conséquent, un nouveau point d’accueil pour la délivrance des attestations d’hébergement et des titres de séjour a été installé dans la salle de réunion du Pôle Citoyenneté et Vie Locale au 1 Bis rue Évariste-de-Parny à Saint-Paul et reste joignable au 02 62 45 90 01. (Photo photo RB imazpress )

Par ailleurs, les activités du Point-Justice du front de mer sont provisoirement délocalisées au Point-Justice de Plateau Caillou qui se trouve dans le même bâtiment que la mairie annexe du secteur au 15 Bis rue Desforges-Boucher que vous pouvez joindre au 02 62 45 81 98.

Le service réglementation et le Point-Justice de Plateau Caillou sont accessibles, du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et de 8 à 15 heures, le vendredi. La commune de Saint-Paul vous remercie de votre compréhension.