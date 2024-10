ZAC Renaissance 3 : la Sedre communique après la rencontre avec l'intersyndicale

Rencontre entre la SEDRE et l’intersyndicale, représentant les salariés (FO, CFDT, CGTR, CFE-CGC) : Le projet ZAC Renaissance 3, un levier pour l'emploi et la qualité de vie à Saint-Paul. (Photo: la SEDRE)

La SEDRE a rencontré l’intersyndicale des salariés afin de lui présenter les retombées du projet d’aménagement, d’une part sur la qualité de vie des habitants (salariés), et d’autre part pour expliquer l’impact en terme de création d’emplois.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la démarche de dialogue engagée autour du projet depuis plusieurs semaines dans cette nouvelle étape du projet, dont les travaux de la phase 1 ont démarré. Après la rencontre avec les organisations professionnelles en septembre, cette nouvelle rencontre a permis d’échanger sur l’esprit qui anime la SEDRE dans la réalisation de cette opération au niveau de son impact économique et social, de son utilité et de l’intérêt général qu’elle vise.

- Une priorité à l’environnement et à la qualité des constructions -

La SEDRE a rappelé que ce nouveau développement du quartier de Plateau Caillou ne se faisait pas au détriment de la nature et que toutes les normes environnementales ont été respectées. La SEDRE a réaffirmé son engagement à imposer des critères environnementaux stricts lors de la sélection des prestataires, tout en assurant un contrôle rigoureux via un bureau d’études environnemental et la présence d’un référent dédié dans les entreprises engagées sur le chantier.

Une vigilance particulière sera apportée aux matériaux utilisés pour les logements afin de garantir leur durabilité et leur

conformité aux exigences écologiques.

- Insertion et emploi local au cœur du projet -

Le projet ZAC Renaissance 3 s’inscrit dans une démarche inclusive, avec des clauses d’insertion conventionnées avec le Territoire de l’Ouest. La SEDRE souhaite favoriser l'embauche locale, en particulier des résidents du quartier et de Saint-Paul. À cet effet, des discussions sont en cours pour la mise en place d’une Gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC) en partenariat avec France Travail.

Cette approche vise à maximiser l’impact local en matière d’emplois et de compétences. L’intersyndicale a exprimé son vif intérêt pour le projet, saluant l’initiative de la SEDRE de leur présenter en détail les prochaines étapes de l'opération. Elle a formulé le souhait

de rester informée et d’être partie prenante de la suite du projet.

Yannick Payet Fontaine, directeur général de la SEDRE, a conclu cette rencontre en déclarant : "Le projet ZAC Renaissance 3 est une formidable opportunité de développement pour Saint-Paul. Nous nous engageons à travailler de manière transparente avec tous les

acteurs locaux, y compris les représentants syndicaux de la branche BTP dont le nombre de salariés se compte à un peu plus de 17.000.

Avec ce projet, la SEDRE continue de promouvoir un développement équilibré et durable, au bénéfice des habitants de Saint-Paul et de l'ensemble du territoire de La Réunion.