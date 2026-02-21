Ciné barquette : diffusion des courts-métrages "69" et "Ki sa mi lé"

Le Ciné barquette est de retour le samedi 7 mars 2026 à 12h au cinéma Moulin à Café à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) avec la diffusion de deux films courts : "69" et "Kisa mi lé" en présence de la réalisatrice Beryl Coutat. Un concept simple : une diffusion de films courts suivie d'un déjeuner avec le réalisateur. Nous partageons le communiqué de la Bobine Péï.

Organisé par Médiateurs de Cinéma, et avec le soutien de La Région Réunion, du CNC et de la ville de Saint-Pierre, le Ciné barquette est une expérience unique : découvrir des films poignants et émouvants et rencontrer le réalisateur autour d’un déjeuner.

Un événement gourmand et cinéphile à ne pas manquer.

- Un concept original et convivial -

Ce rendez-vous n'est pas juste du cinéma, mais des échange d’idées, de partage, créant un espace chaleureux autour de la cinématographie.

Assis à table, les réalisateurs se rendent accessible pour écouter les spectateurs sur leurs ressenties et partager leur vision sur des aspects du film, et tout ça en savourant un bon repas.

- Un programme riche en émotion -

Le début de la séance débutera avec le film "Kissa mi lé" de Béryl Coutat. Un court-métrage de neuf minutes qui retrace l’histoire d’Olivia, une jeune femme qui a du mal à se faire confiance. Pour se rendre à un entretien d'embauche assez particulier, elle cherche comme à son habitude l'aide de sa famille. Mais cette fois-ci, l'équation ne fonctionne plus. Osera-t elle enfin écouter cette petite voix qu'elle connaît si bien? La sienne?

L’événement se poursuivra avec la projection du film "69" de la même réalisatrice, Béryl Coutat. Le récit débute sur une falaise à La Réunion, un homme répète un nombre étrange. Un randonneur perdu, intrigué, découvre que derrière ce rituel se cache une surprise à la fois absurde et malicieuse.

- Un moment suspendu entre la projection et l’assiette -

Le temps ralentit au Ciné Barquette. Les spectateurs laissent toute l’agitation du quotidien pour s’évader, se retrouver entre amis et familles en toute simplicité.

Pas besoin de tapis rouge ni de fauteuils en velours pour vivre une vraie expérience ciné. Ce qu’on vous propose, c’est du lien et de la proximité. On regarde une œuvre, on entend la voix de son ou sa créatrice et on discute sans tabou. L’occasion aussi de croiser d’autres passionnés, d’échanger entre fans de cinéma, qu’on soit cinéphile averti ou curieux de passage.

