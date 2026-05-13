Saint-Pierre : circulation alternée avenue président Mitterrand pour travaux d’élagage

La ville de Saint-Pierre informe les usagers de la route, de perturbations sur l'avenue président Mitterand, dû aux travaux d’élagage de la falaise. Les travaux seront effectués à proximité de la grotte de Notre-Dame de Lourdes et la circulation sera réglementée du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026, de 8h30 à 15h30. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La ville de Saint-Pierre informe les usagers que des travaux d’élagage de la falaise seront réalisés sur l’avenue président Mitterrand, à proximité de la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Afin de permettre le bon déroulement de cette intervention en toute sécurité, la circulation sera réglementée provisoirement :

- du lundi 18 mai au vendredi 22 mai 2026

- de 8h30 à 15h30

Pendant la durée des travaux, la circulation des véhicules sera organisée par feux tricolores avec un alternat. Les périodes d’attente n’excéderont pas deux minutes.

Si les conditions de sécurité l’exigent, la circulation pourra être momentanément interdite et une déviation sera alors mise en place.

Par ailleurs, la circulation piétonne sera interdite au droit du chantier et déviée sur le côté opposé de la chaussée.

La ville remercie les automobilistes et riverains pour leur compréhension et les invite à faire preuve de prudence à l’approche de la zone de chantier ainsi qu’à respecter la signalisation temporaire mise en place.