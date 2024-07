Baptême couteaux à Saint-Pierre : une bénédiction pour les outils agricoles avant la campagne sucrière dans le sud

Le baptême couteaux, l'une des plus anciennes traditions avant le démarrage de la campagne sucrière, a lieu ce samedi 20 juillet 2024 à Grand Bois, à Saint-Pierre. Pratiquée depuis de nombreuses décennies, cette cérémonie associe les habitants du quartier à ce moment de bénédiction des femmes, des hommes et des engins agricoles. Le baptême est suivie d’un défilé de tracteurs et de sharèt bèf ainsi que d'un concert du groupe Sega la canne sur l’avenue principale de Grand Bois (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le batem la koup kan débute à 9h et marque pour les agriculteurs et planteurs de Grands-Bois le début de la campagne, annoncé pour le 22 juillet dans le sud et l'ouest de l'île. Pour l'est et le nord, l'usine de Bois-Rouge à Saint-André avait ouvert ses portes le jeudi 11 juillet.

Le baptême est célébré par un prêtre au cours d'une messe où les sabres à canne, les charrettes et les autres outils agricoles sont bénis afin de passer une bonne campagne sucrière.

La cérémonie a lieu en présence des membres de la Chambre d'agriculture, de l'association des producteurs et fermiers du Grand Sud (APFGS), des Jeunes agriculteurs et de la FDSEA.

- "On part pour une année compliquée" -

Si cette année, la campagne sucrière va démarrer à une date "normale", cette saison morose serait la conséquence d'un retard pris par rapport à la dernière campagne. Le passage successif de Belal, Candice et des fortes pluies n'a pas non plus épargné les planteurs, tout comme le manque de bras de la filière.

D'après les prévisions, "on part pour une année compliquée", confirme Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. "Les prévisions sont très mauvaises. Elles tournent autour de 1 million 380.000 tonnes selon le CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre)", dit-il.

Des estimations confirmées par Tereos." On a des estimations pour 2024 de 659.000 tonnes pour l'usine du Gol et 721.000 pour Bois Rouge.

Alors que le ballet des tracteurs et cachalots bat déjà son plein sur les routes de l'est, du nord et de l'ouest et qu'il commece à le faire das le sud, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence. Ces véhicules lourds qui se déplacent très lentement et occupent une place importante dans le flux de circulation.

