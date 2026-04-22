Saint-Pierre célèbre le Nouvel an Tamoul au Kervéguen

Ce dimanche 19 avril 2026, la salle Kervéguen a accueilli une soirée à l’occasion du Nouvel An Tamoul 5127. Organisé par le Collectif du Groupement du Sud en collaboration avec la Ville de Saint-Pierre, l’événement a rassemblé de nombreux invités venus célébrer ce moment important du calendrier tamoul (Photo ville de Saint-Pierre)

La manifestation s’est déroulée en présence du Maire de Saint-Pierre, David Lorion, accompagné de ses élus, ainsi que de Priya Padavatan - Miss Réunion 2025 dont la participation a contribué au rayonnement de la soirée.

Le temps fort de l’événement a été un spectacle de danse mettant en valeur la richesse culturelle de l’Inde.

Porté par cinq associations culturelles indiennes, ce voyage artistique a proposé une immersion à travers différentes régions, du sud au nord du pays, à travers des performances variées et hautes en couleur.