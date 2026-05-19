Saint-Pierre : le Kerveguen accueille le pianiste Harold López-Nussa

Le vendredi 22 mai 2026, le Kerveguen de Saint-Pierre accueillera le pianiste cubain Harold López-Nussa. Le concert débutera à 21 heures, avec en première partie l'artiste Tim Zéni. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Ryan McNurney)

Le pianiste cubain Harold López-Nussa fait dialoguer la mémoire de Cuba, le jazz latin et les rythmes d’aujourd’hui dans une musique vivante, généreuse et profondément habitée.

Formé à la musique classique avant de plonger dans les traditions cubaines, Harold López-Nussa a construit un parcours entre virtuosité et liberté, collaborant avec des artistes venus d’Afrique, d’Europe et des Caraïbes. Son univers traverse les frontières : un piano qui danse, des percussions qui racontent, des cuivres qui embarquent le public dans un voyage entre La Havane, New York et les grands ports du monde.

Sur scène, sa musique fait circuler les influences comme les courants marins : salsa, jazz, rythmes afro-cubains et pulsations contemporaines se mêlent dans une énergie élégante et festive. Une soirée où l’on écoute autant qu’on se laisse porter.

En première partie : Tim Zéni.

Tim Zéni, c’est une histoire de racines qui ne restent pas sages dans la terre. Né entre La Réunion et la Côte d’Ivoire, il a grandi dans le bain des musiques noires celles qui portent la mémoire autant que le groove. Héritier revendiqué de Maxime Laope, il ne rejoue pas la tradition : il la met en mouvement. Trompettiste et chanteur, il laisse le maloya mener la danse, glisse le séga dans les angles, et ouvre grand la porte aux sonorités d’Afrique de l’Ouest. Résultat : un “Soul Maloya” qui sonne, chaleureux, frontal, solaire. Un voyage délicieusement optimiste, prêt à prendre la route, ici comme ailleurs.

Cuba et La Réunion : deux îles, deux pulsations : une même musique en mouvement.