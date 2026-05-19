Le Tampon lance un appel à candidatures pour la fête des mères

À l'occasion de la fête des mères, la ville du Tampon lance un appel à candidatures pour l’attribution d’emplacements temporaires. Une initiative destinée à la vente de fleurs et de plantes vertes pour le samedi 30 et le dimanche 31 mai 2026, de 6h00 à 18h00. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Seize emplacements sont disponibles sur le territoire du Tampon :
- 23e km
- 19e km
- Rue du Général de Gaulle
- SIDR des 400
- Centre-ville
- Cimetière de Terrain Fleury
Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le mercredi 27 mai 2026 à 12h00 :
- par mail : [email protected]
- ou déposés au Service développement économique, au 43 A rue Antoine Fontaine – 97430 Le Tampon
- Retrouvez l'appel à candidatures et les modalités ici