Saint-Pierre : visite du futur béguinage pour seniors de La Ravine des Cabris

L’ouverture du béguinage de la Ravine des Cabris se rapproche. Les futurs habitants se sont réunis ce jeudi 11 décembre 2025 pour participer au troisième atelier collectif. Une étape clé avant leur installation prévue. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Composé de 28 logements locatifs, le futur béguinage de La Ravine des Cabris offrira un cadre de vie bienveillant, intégré dans son quartier, avec un accompagnement humain dédié, favorisant la vie partagée et l’ancrage local.

Ces appartements, adaptés à l’avancée en âge, (du T1 au T3), à loyer modéré, sont adossés à des espaces communs chaleureux pour encourager les échanges, la solidarité et l’entraide.

Son ouverture est prévue pour mai 2026. Des logements sont encore disponibles.

Pour tout renseignement :

- 04 11 61 81 20

- [email protected]

Les équipes de Vivre en Béguinage participeront également au Salon Seniors de Saint-Pierre, aux côtés du Crédit Agricole La Réunion Mayotte, les 12, 13 et 14 décembre 2025.

Ce sera l’occasion de présenter le modèle du béguinage, d’échanger avec les visiteurs sur l’habitat intermédiaire, et d’informer les personnes intéressées sur les derniers logements disponibles au sein du béguinage de la Ravine des Cabris.

- Un programme pour accompagner la transition vers la vie partagée -

Cette journée est structurée en trois temps :

- Temps 1 : Unissons nos projets pour faire naître des projets (Reprise des échanges précédents, intégration des nouvelles personnes, présentation de la future coordinatrice)

- Temps 2 : Le bail d’habitation et l’accompagnement

- Temps 3 : Visite du futur lieu de vie/ : prenez vos mesures et projeter vous !

Ce moment a permis de répondre aux questions des futurs habitants et de les accompagner dans leurs démarches avant la visite. La coordinatrice de la vie sociale et partagée, qui prendra ses fonctions à l’ouverture, sera présentée officiellement à cette occasion.

Le rendez-vous de l’après-midi a eu lieu afin que les futurs habitants puissent découvrir leur futur appartement.

Le projet est développé en partenariat avec le Crédit Agricole La Réunion Mayotte, engagé aux côtés de Vivr’Alliance et de l’association Vivre en Béguinage pour proposer un habitat intermédiaire qui favorise le lien social, l’autonomie et la

solidarité