Sakifo 2023 : un festival de musique et de fête qui a fait vibrer Saint-Pierre

Le Sakifo, le festival de toutes les musiques, qui a fêté sa 19ème édition, a réuni près de 50 artistes réunionnais, de l’océan indien et d’ailleurs sur les scènes du Parc Urbain de la Ravine Blanche. "Il a offert au public une programmation éclectique et ouverte sur le monde, qui a fait découvrir des talents locaux, nationaux et internationaux dans une ambiance festive et conviviale" note la mairie du Saint-Pierre qui revient en photo sur cet événement musical majeur (Photo : mairie de Saint-Pierre)