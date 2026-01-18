Dudzai : Air Mauritius annule tous ses vols à destination et au départ de Rodrigues ce dimanche

Une alerte cyclonique de niveau 3 est en vigueur à Rodrigues. Les conditions météorologiques risquent de fortement se dégrader, c'est dans ce contexte, que la compagnie aérienne Air Mauritius décide d'annuler tous les vols à destination et en provenance de Rodrigues pour la journée de ce dimanche 18 janvier 2026. La forte tempête tropicale Dudzai est centrée à environ 185 km à l'est-sud-est de Rodrigues, il est conseillé au public à Rodrigues de maintenir toutes les précautions.

Les services de Météo Maurice nous informe que Dudzai se rapproche dangereusement de Rodrigues.

Dans leur bulletin de 13h ce dimanche 18 janvier 2026, les prévisions sont les suivantes : "Des bandes nuageuses actives associées à Dudzai influencent le temps sur île avec des averses fréquentes, modérées a fortes par moments accompagnées d'orages. Les fortes averses peuvent provoquer des accumulations d'eau et des inondations locales."

Les dernières analyses démontrent que des vents cycloniques de l'ordre de 130km/h sont présents près du centre de la forte tempête tropicale Dudzai. La forte tempête tropicale Dudzai est centrée à environ 185 km à l'est-sud-est de Rodrigues, soit en latitude 20.4 degrés sud et longitude 65.0 degrés est.

Elle se déplace dans une direction générale du sud-ouest à environ 15 km/h. Sur cette trajectoire, Dudzai continue de s'approcher dangereusement de Rodrigues et représente une menace potentielle pour l'île.

Le centre devrait passer à son point le plus rapproché à environ 100 km au sud-est de l'île dans la soirée. Une légère infléchissement vers le nord-ouest pourrait augmenter les risques des conditions cycloniques sur île, avec des rafales de l'ordre de 120 km/h. Un avertissement de cyclone de Classe III est en vigueur à Rodrigues.

- Il est conseillé au public -

De rester à l'abri.

D'éviter les endroits sujets à des accumulations d'eau, les radiers et autres cours d'eau qui pourraient être en crue.

D'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite due à ces fortes averses et due au brouillard.

Le vent soufflera du sud à environ 50 km/h avec des rafales de l'ordre de 100 km/h, se renforçant graduellement des rafales de l'ordre de 120 km/h.

La haute mer sera très forte à grosse avec des houles de l'est de l'ordre de 7 mètres. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer.

- Vols annulés -

C'est dans ce contexte, que la compagnie aérienne Air Mauritius décide d'annuler tous les vols à destination et en provenance de Rodrigues pour la journée de ce dimanche 18 janvier 2026.

