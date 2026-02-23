Horacio pourrait s'intensifier jusqu'au stade de cyclone tropical intense ce lundi, pas d'impact pour La Réunion

Horacio est devenu ce lundi 23 février 2026, cyclone tropical. Le système se situe actuellement à environ 450 km à l'est-nord-est de Rodrigues et à 1.260 km de La Réunion. Il "devrait continuer à se diriger vers le sud-ouest avant d'incurver sa trajectoire vers le sud mardi et pourrait s'intensifier jusqu'au stade de cyclone tropical intense lundi avant de s'affaiblir les jours suivants", indique Météo France. Un avertissement de cyclone de Classe II est en vigueur à Rodrigues. Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion (Photo : Windy)

Horacio "devrait passer à un peu plus de 200km à l'est de Rodrigues en fin de journée de lundi avant de s'éloigner", indique Météo France.

Une influence de ce système sur les conditions météorologiques à Rodrigues est possible. "Ainsi un vent fort, une mer dangereuse et de fortes averses sont possibles entre lundi et mardi prochain", préviennent les météorologues.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

À plus longues échéances, "après un ralentissement vers les 30°Sud, le système devrait transiter vers les latitudes plus sud à un stade affaibli", précisent les météorologues.

Aucune influence attendue de ce système sur les prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte.

- Le cyclone tropical Horacio à 1260 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 165 km/h.

Pression estimée au centre : 986 hPa.

Position le 23 février à 04 heures locales : 18.5 Sud / 67.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1450 km au secteur: est

Distance de Mayotte : 2480 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : sud-ouest à 15 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 24/02 à 04h locales, par 21.7 Sud / 64.7 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 25/02 à 04h locales, par 26.1 Sud / 65.3 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 26/02 à 04h locales, par 30.5 Sud / 67.7 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 27/02 à 04h locales, par 31.6 Sud / 66.4 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 28/02 à 04h locales, par 34.5 Sud / 66.4 Est

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

Météo France précise qu'il "n'y a pas d'autre système actif envisagé pour les cinq prochains jours".

