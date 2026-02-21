À la une de ce lundi : volcan et dioxyde de soufre, un homme armé chez Trump, Gilles Hubert, XV de France victorieux, conducteur en garde à vue et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 février 2026 : - Volcan : le ciel de La Réunion voilé par le dioxyde de soufre, un gaz incolore et dangereux - Un homme armé entré dans la résidence de Trump en Floride tué par les forces de l'ordre - Municipales à La Possession : Gilles Hubert veut "remettre le bateau à flot" - Six nations : la France assure le travail contre l'Italie, un essai marqué par le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey - Saint-Paul : un conducteur alcoolisé et multirécidiviste, placé en garde à vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin lumineux, ciel plus chargé l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Le vendredi 13 février 2026, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la deuxième fois de l'année. Conséquence de ce phénomène, un nuage de dioxyde de soufre a voilé une partie du ciel du sud de l'île, se dirigeant même jusqu'à Madagascar. À forte concentration ce gaz, invisible à l’œil nu, peut présenter des risques pour la santé des personnes les plus fragiles. La Réunion n'est pas en alerte, mais les scientifiques restent vigilants.

Un jeune homme muni d'un fusil et d'un bidon d'essence s'est introduit tôt dimanche dans l'enceinte de la résidence de Donald Trump en Floride, et a été abattu par les forces de l'ordre, ont annoncé les autorités.

À quelques semaines des municipales de mars 2026, Gilles Hubert, candidat sans étiquette et tête de liste "La Possession par Passion", poursuit sa campagne sur le terrain. Entre critiques de la gestion actuelle et propositions concrètes, il expose ses priorités et sa stratégie de campagne.

Le XV de France a poursuivi son Tournoi comptablement parfait avec une troisième victoire bonifiée dimanche à Villeneuve d'Ascq contre l'Italie (33-8), et sont plus que jamais lancés vers le gain de compétition, et le Grand Chelem. Un essai a été marqué en vitesse par la fusée, le Réunionnais, Louis Bielle-Biarrey.

Ce samedi 21 février 2026, trois importants excès de vitesse ont été relevés dans la zone de Cambaie à Saint-Paul. Un conducteur, multirécidiviste, a été placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le pilote d'une moto a été contrôlé à 129 km/h sur une portion limitée à 50 km/h. Lors de l'injonction de s'arrêter, il a refusé d'obtempérer. Sa moto n'est pas assurée. Il est convoqué ce lundi pour être auditionné. Au total, les forces de l'ordre ont relevé 231 infractions. Neuf permis ont été retirés.

Ce lundi 23 février 2026, en regardant dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit une matinée plutôt lumineuse. Le soleil est bien présent sur une grande partie de l'île. Mais en faisant tourner doucement sa boule, elle voit les nuages grandir au fil des heures. Dans l'après-midi, ils prennent plus de place dans les reliefs. Des averses se développent surtout dans l'ouest, le sud-ouest et dans les hauts. Par moment, la pluie peut tomber un peu plus fort.