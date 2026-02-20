Tempête tropicale modérée Horacio : le système se renforce, aucun impact attendu à La Réunion

Ce samedi 21 février 2026, la tempête tropicale modérée Horacio poursuit sa route dans le sud-ouest de l’Océan Indien, toujours loin des terres habitées. Selon Météo-France, le système continue de s’intensifier et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical, voire de cyclone tropical intense d’ici dimanche ou lundi. (Photo www.mtotec.com)

À 16h hier, vendredi 20 février, le centre du système était positionné par 15.7 sud / 75.8 est, soit à 2.190 km à l’est-nord-est de La Réunion. Il se déplaçait vers le sud-ouest à 19 km/h, avec des vents moyens estimés à 65 km/h et des rafales pouvant atteindre 95 km/h. La pression au centre était évaluée à 996 hPa.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 21/02 à 16h locales, par 16.4 Sud / 72.9 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 22/02 à 16h locales, par 17.4 Sud / 69.1 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 23/02 à 16h locales, par 19.9 Sud / 65.9 Est.

Cyclone tropical



Centre positionné le 24/02 à 16h locales, par 23.6 Sud / 64.7 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 25/02 à 16h locales, par 27.6 Sud / 66.3 Est

- Rodrigues potentiellement concernée -

Si aucune influence n’est attendue pour La Réunion ni pour Mayotte au cours des cinq prochains jours, une dégradation des conditions météorologiques est probable du côté de Rodrigues.

Horacio pourrait passer "à une centaine de kilomètres à l’est de Rodrigues entre lundi et mardi", précise Météo-France. Vent fort, mer agitée et, dans une moindre mesure, pluies sont envisagés. Toutefois, les prévisionnistes appellent à la prudence : les projections restent encore incertaines, notamment en raison de la petite taille probable du système.

À ce stade, aucune alerte cyclonique n’est en cours à La Réunion ou à Mayotte. Météo-France indique par ailleurs qu’aucun autre système actif n’est envisagé dans le bassin pour les cinq prochains jours.

