Soigner la grippe : le "zerbaz péi", un réflexe qui traverse les générations à La Réunion

La fré i donn paké, palto lé de sorti é la grip i larg pa. Le bulletin de surveillance sanitaire le plus récent vient d'être publié ce vendredi 9 octobre 2026 et Santé Publique France insiste sur le fait que l'épidémie de grippe s'intensifie encore. Les Réunionnais ont donc ressorti leur remède maison préféré : la tisane. Jean-René, tisaneur, nous présente son remède favori et rappelle que la tisane n'est qu'un complément. Quant à vous, nous vous avons interrogé et de toute évidence, vous avez une tisane préférée, bien ancrée dans la tradition. Mais pas de spoil, laissez d'abord Jean-René vous parler de la Waltheria indica et peut-être que votre tisane préférée va changer... (Photos : Ludovic Brasier/www.imazpress.com)

À La Réunion, quand la grippe pointe son nez, c'est vers son "zerbaz péi" que le Réunionnais se tourne. La tisane devient donc un indispensable dans le quotidien d'un Réunionnais malade. Et depuis maintenant trois semaines la grippe bat son plein à La Réunion. "Les indicateurs sanitaires hospitaliers restent à un très haut niveau", affirme Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique régional publié ce vendredi 9 octobre 2026.

Santé publique France note 184 passages aux urgences pour motif de syndrome grippal. Les moins de 15 ans et les personnes de 65 ans, et plus, étaient les plus concernés par une hospitalisation.

Les virus grippaux circulent donc toujours activement sur l'île.

- 42 ans à transmettre les secrets du "zerbaz péi" -

Jean-René Techer est tisaneur depuis maintenant 42 ans. Il vient tous les mercredis et samedis au marché forain du Chaudron à Saint-Denis. À l'âge de 16 ans, son père le retire de l'école. Il commence donc à travailler à l'ONF. "Bann zansien la aprand amwin tèl tizan lé bien é sé la mwin la komans travay la desu. De boush a orèy la kouri", nous dit-il.

En ces temps froids et propices à la grippe, le tisaneur conseille sa tisane à base de Waltheria indica , sensé "netoye le kor an dé jour".

"C'est une plante qui va tuer les bactéries et qui est radicale. An dé jour na pi rien", nous dit le tisaneur. "On mélange avec une pincée de sel, soit le fin soit le gros", ajoute-t-il.

Jean-René conseille également d'autres tisanes. Parmi elles, "l'ail, oignons et piment" qui vont tuer les bactéries directement selon lui. "Il y a la verveine citronnelle et citronnelle, ronce, patte poule, liane jaune. Ça marche aussi".

Jean-René explique que ce sont les plantes qui définissent elles-mêmes leur fonction. Les formes, les couleurs, "le nom de la plante donnent son utilité", affirme-t-il.

- La citronnelle, incontournable dans la tasse des Réunionnais -

De votre côté, vous avez tous, à l'unanimité, un ingrédient phare que vous ajoutez à vos tisanes : la citronnelle. Que ça soit cultivée dans la cour ou achetée sur le marché, la citronnelle est la plante indispensable de vos breuvages.

En général, les préparations sont simples. "Pour moi, c'est toujours citronnelle, feuille de cerise, cannelle, peau d'orange. En-tout-cas, il faut toujours que ce soit la peau d'un agrume, soit peau d'orange, mandarine ou citron. Mais le citron est plutôt amer", nous dit Marie, 23 ans.

Pour Johany, pas de cannelle, mais de la verveine citronnelle à la place. "Sitronèl èk vèrvèn sitronèl sé dé zafèr diféran. Mi kultiv dan mon jardin", précise le quadragénaire.

Pour Brigitte, 50 ans, c'est la peau d'agrume qu'elle n'ajoute pas. Ce sont ses parents qui l'ont appris à faire la tisane. "Aujourd'hui, j'ai transmis ce remède à mes enfants", ajoute-t-elle.

Tous préparent leur tisane de la même manière, avec de l'eau bouillante : "Cannelle, feuille de cerise, citronnelle, peau d'orange ou citron et hop à la casserole avec de l'eau puis on fait bouillir. On ajoute du miel dans la tasse avec la tisane bien chaude", explique Sabrina 48 ans.

Marie-Reine, 43 ans, a elle aussi appris à faire de la tisane grâce à ses parents. "La feuille de cerise, c'est pour apaiser la fièvre", précise-t-elle.

Tous témoignent et affirment qu'en cas de grippe, la tisane est leur premier recours. "Si ou sava doktèr pou la grip kosa i sa donn aou ? In boit Dolipran ?", martèle Joseph, 84 ans. Le gramoun a toujours eu recours à ses remèdes de zerbaz péi et ne compte pas changer ses habitudes.

- Au marché, les savoir-faire du tisaneur sont très demandés -

Pendant notre échange, le téléphone de Jean-René sonne.

Une dame à l'appareil lui demande jusqu'à quelle heure il sera présent sur le marché. Les Réunionnais viennent souvent à la rencontre du tisaneur pour lui demander conseil.

"Kan lé jan i vien war aou inn somèn apré i di na pi rien, sé sa i fé nout fors, sé in plézir pou mwin", explique-t-il.

- La tisane, un complément, mais pas un substitut aux soins -

Si la tisane est un indispensable pour les Réunionnais, des précautions sont tout de même à prendre. "Il y a une période où j'étais très malade et une infirmière m'a dit que généralement ce n'est pas bien de mélanger plusieurs ingrédients. Par exemple la feuille de cerise, c'est bon pour la fièvre, mais selon l'infirmière, sur le principe, il faudrait la faire à part", nous dit Marie.

Jean-René de son côté, nous dit qu'il faut "prendre des tisanes de temps en temps pour aider à soulager".

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