Grippe, gastro, bronchiolite : plus de malades à La Réunion et des passages aux Urgences en hausse

Ce vendredi 9 octobre 2026, Santé publique France océan Indien fait le point sur les épidémie en cours à La Réunion. L’épidémie de grippe se poursuit. L’impact hospitalier est intense et les indicateurs virologiques élevés. L’activité pour gastro-entérite aiguë aux urgences demeure également élevée depuis quatre semaines. La vigilance est aussi de mise pour les enfants. La Réunion note une troisième semaine de hausse des passages aux urgences pour bronchiolite (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Concernant la grippe, les indicateurs sanitaires hospitaliers se situaient toujours à un niveau élevé avec en S40, avec 184 passages aux urgences pour syndrome grippal, comparable à la S39 (179 passages). Le taux d’activité pour ce motif progressait à 4,2% de l’activité totale en comparaison de la semaine précédente (3,8% en S39).

Le nombre d’hospitalisations baissait modérément à 29 contre 32 la semaine précédente. Ces hospitalisations concernaient principalement les moins de 15 ans et les personnes de plus de 65 ans (respectivement de 41,3% ; n=12 et 37,9% ; n=11)

L’impact sanitaire global de la grippe reste élevé sur le système hospitalier. Néanmoins, la gravité reste toujours limitée avec 69,5% des passages aux urgences chez des personnes de moins de 15 ans sans facteur de risque supposé. Deux cas ont été recensés en réanimation.

En médecine de ville la part d’activité des consultations pour un motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) se stabilise à 8,7% en S40.

Ce maintien d’une activité élevée des consultations pour un motif d’IRA en médecine de ville témoigne d’une circulation active des virus grippaux et d’autres pathogènes respiratoires notamment le rhinovirus sur le territoire réunionnais.

En S40, le taux de positivité des virus grippaux augmentait de plus de 4 points à 15,9% (11,3% la semaine précédente. Le virus A de type H1N1pdm09 restait majoritaire mais les souches grippales de type B et A(H3N2) progressaient.

La circulation du rhinovirus demeurait à un haut niveau pour la 3ème semaine consécutive avec un taux de positivité de 13,5% malgré une baisse en S40.

- Vaccination anti-grippale -

La vaccination est possible pour tous les individus à partir de l’âge de six mois. Elle est cependant recommandée chez les personnes à risque de complications :

• Personnes âgées de 65 ans et plus ;

• Personnes (adultes et enfants) atteintes de certaines maladies chroniques ;

• Femmes enceintes ;

• Personnes obèses avec un indice de masse corporelle ≥40 Kg/m2 ;

• Personnes séjournant dans un établissement de santé de soins de suite ou dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination anti-grippale est également recommandée aux personnes en contact avec les personnes à risque de complication et susceptibles de disséminer le virus :

• Les professionnels de santé ou tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ;

• Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave : personnes résidant sous le même toit, la nourrice et tous les contacts réguliers du nourrisson ;

• Le personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.

Le vaccin anti-grippal présente également un bénéfice pour toutes les personnes désirant éviter la gêne

personnelle ou professionnelle occasionnée par la grippe.

- La gastro-entérite en hausse -

L’activité pour gastro-entérite aiguë aux urgences demeure élevée depuis quatre semaines. Au vu de la situation épidémiologique, La Réunion reste en situation d’épidémie de GEA.

En S40, 151 passages aux urgences pour GEA ont été enregistrés tous âges confondus, dont 96 chez les enfants de moins de 5 ans (64 %). La part des passages pour GEA dans l’activité totale des urgences était de 3,5 % tous âges confondus et de 12,6 % chez les moins de 5 ans.

Parmi ces passages, 17 ont été suivis d’une hospitalisation, contre 27 en S39. Ces hospitalisations concernaient 8 enfants de moins de 5 ans.

Les principales souches virales responsables de gastroentérites étaient : rotavirus et norovirus.

En médecine de ville, la part d’activité pour GEA progressait en S40, à 3,1 %. Elle se situait à la moyenne observée pour la même semaine au cours des dix dernières années (figure 9

- Le nombre de passage aux urgences pour bronchiolite en augmentation -

En S40, le nombre de passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les moins de 1 an augmentait avec un total de 33 contre 27 la semaine précédente. En S40, la part d’activité pour motif de bronchiolite progressait de plus de quatre points à 14,3% (10,4% en S39). Les hospitalisations restaient stables avec un total de 11 versus 9 la semaine précédente.

D’un point de vue de la surveillance virologique hospitalière, trois prélèvements positifs à VRS ont été identifiés (2 VRS de type A et un VRS de type B) soit un taux de positivité de 13%. Les indicateurs hospitaliers sont en hausse depuis deux semaines d’où l’importance pour la population éligible de participer à la campagne d’immunisation actuellement en cours à La Réunion

- Les mesures d’hygiène à tenir en cas de grippe -

Certaines mesures d’hygiène simples peuvent contribuer à limiter la transmission de personne à personne, notamment :

Concernant le malade, dès le début des symptômes, il est recommandé de :

- Limiter les contacts avec d’autres personnes et en particulier les personnes fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées ou porteuses de certaines maladies chroniques ou souffrant d’obésité) ;

- Mettre un masque jetable lors de contacts, notamment avec ces personnes fragiles ;

- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier ;

- Lavage des mains à l’eau et au savon et à défaut, avec une solution hydro-alcoolique ;

- Aérer les pièces.

Concernant l’entourage du malade, il est recommandé :

- D’éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne fragile ;

- De se laver les mains à l’eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ;



- De nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

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