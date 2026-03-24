Saint-Denis : 75 absents en une journée, plusieurs cas de grippe A signalés dans une école de la Montagne

Ce lundi 23 mars 2026, 75 élèves ont été signalés absents à l'école Gérard Lauret dans le quartier du Ruisseau Blanc à la Montagne (Saint-Denis). Les enfants présenteraient des symptômes évocateurs du virus de la grippe A. Interrogé par Imaz Press le rectorat confirme les 75 absences et précise "nous n'avons aucune certitude que tous ont la grippe A, seuls quelques cas (ont été) signalés par les familles". Pour rappel ce virus n'est pas soumis à déclaration obligatoire auprès des services de santé (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tout débute quand une maman voit l'une de ses filles prise de violents maux de têtes, de vomissements et de fièvre. "Je suis allée chez le médecin et la première chose qu'il nous a demandé c'était de savoir si nous sommes allés dans un bassin afin d'éliminer tout risque de leptospirose", explique la mère de famille.

La famille ayant été se baigner dans un bassin, la jeune enfant est alors testée pour cette pathologie, ainsi que pour la dengue, le chikungunya et le Covid et la grippe. Tout se révélera négatif, sauf la grippe A.

Quelques jours plus tard, sa sœur tombe à son tour malade. "On décide de l'emmener rapidement au cabinet d'urgences médicales car elle avait 40,2 de fièvre", confie la maman. "Le médecin évoque possiblement la grippe."

- 75 élèves malades le même jour dans une même école -

À ce moment-là, l'un des enfants de cette maman lui confie que plusieurs élèves sont absents dans sa classe.

Une autre parente d'élève confirme à son tour que son enfant lui a signalé plusieurs malades dans sa classe, une autre de l'école.

Au total, 75 enfants ont été signalés absents pour la journée de ce lundi 23 mars 2026, confirme à Imaz Press le rectorat. "Nous n'avons aucune certitude que tous ont la grippe A, seuls quelques cas signalés par les familles (moins de 10)", précise l'académie.

Le rectorat indique que "dans cette école, pour le moment, nous n'avons aucun signalement de tension au niveau du remplacement des enseignants, ce qui aurait pu être le cas s'ils étaient malades".

Contactée afin de savoir si elle avait été alertée sur ces contagions, l'Agence régionale de Santé n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

- Pas de recrudescence de la grippe à La Réunion -

Selon les derniers chiffres de Santé publique France en date du 20 mars 2026, les indicateurs sanitaires pour syndromes grippaux demeuraient toujours à un niveau de faible intensité sans impact sanitaire.

En S11, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était seulement de 3 en S11 soit stable par rapport à la semaine précédente.

En S11, le nombre d’hospitalisations poursuivait sa baisse un total de 4 contre 10 la semaine précédente.

Santé publique France ne précise cependant pas s'il s'agit là de cas de grippe A.

La grippe A n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire.

- Des gestes préventifs pour prévenir les virus -

Le meilleur moyen pour éviter de tomber malade, c'est de respecter les gestes préventifs.

• Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique,

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter,

• Eviter de se toucher le visage,

• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres,

• Saluer sans serrer les mains et ne plus faire d’embrassade,

• En complément, porter un masque quand vous présentez des symptômes.

L'ARS rappelle également que la vaccination existe contre la grippe. L

En cas de symptômes (maux de tête, fièvre, vomissements), il est rappelé d'aller consulter immédiatement un médecin.

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