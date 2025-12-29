Réveillon de la Saint-Sylvestre : prenez soin de vos animaux de compagnie, ils sont terrorisés par les pétards et les feux d'artifice

Sur les groupes dédiés à nos amis à quatre pattes, les annonces se multiplient depuis le 24 décembre et les premières déflagrations des feux d'artifices. Des chiens, qui portent un collier et semblent avoir un propriétaire : retrouvés désorientés, et perdus. Afin de protéger vos animaux, quelques règles à respecter : les sécuriser dans une pièce calme de votre maison, fermer les fenêtres et volets, penser aussi à mettre votre numéro de téléphone sur le collier de vos animaux, ou encore, demander à votre vétérinaire un anti-stress. (Photo : rb/www.imazpress.com)

C’est une véritable angoisse pour les maîtres de chats et de chiens : une fuite, lorsque les pétards et feux d’artifice résonnent.

33 % des chiens manifestent une réaction intense aux détonations, comme celles générées par des pétards par exemple. Une ouïe très fine qui capte les sons éloignés, 4 fois plus fort que ce qu'un humain peut entendre.

Les propriétaires sillonnent alors les groupes Facebook, comme les rues, à la recherche de leur animal de compagnie.

Le site internet Pet Alert 974 : compte en ce moment 490 annonces de chiens perdus à La Réunion.

Parmi eux, Mouss, il porte un collier en nylon bleu, il est pucé et castré mais introuvable depuis le 24 décembre 2025, à Saint-Pierre.

"Vu, secteur terrain Élisa, chien type malinois avec collerette et harnais, je n'ai pas réussi à m'approcher. Il reste dans le même secteur" peut-on lire dans cette autre annonce, posté sur le groupe facebook Pet alert 974.

Les annonces d'animaux perdus et retrouvés se multiplient, le réveillon de la Saint-Sylvestre risque de produire le même effet.

- Sécuriser son animal pour éviter les fugues -

Sur sa page Facebook, Apéba, l’association pour l’éducation à la bienveillance animale donne quelques conseils afin de préserver les animaux en cette période.

Tout d'abord, pas de sortie avec son chien pour aller voir des feux d'artifice : " Les détonations et le bruit seront intenses et douloureux. Il va stresser et sera intenable. Il risque de s’enfuir ou de mordre par peur. Ne prenez aucun risque, à la première détonation votre chien risque de s’échapper, de s’angoisser, de devenir agressif."

"Laisser chat et chien à l’intérieur et surtout pas dans le jardin. Si les pétards ont lieu près de chez vous, mettez-les à l’intérieur et surtout pas dehors. Si vous le laissez dans le jardin, la peur des explosions et les sifflements, risquent de le faire fuguer ou s’étrangler si attaché. Il sera perdu ou se fera écraser ou même créera un accident."

Autre conseil, mettre son animal à l'intérieur, dans la pièce la mieux isolée en fermant fenêtres et volets pour éviter les flashs lumineux.

Si vous retrouvez un animal, assurez-vous qu'il ne soit pas blessé, sécurisez le et donnez lui à boire. Puis, à l'ouverture des cabinets vétérinaire, une lecture de puce permettra d'identifier l'animal, vous pouvez aussi faire des photos et poster des annonces sur les différents groupes dédiés aux animaux perdus et trouvés.

- Ajoutez vos coordonnées au collier de votre animal -

De son côté, le Territoire de L'Ouest sensibilise aux risques encourus les soirées de réveillons : " Avant la soirée, faites une sortie un peu plus longue en fin d’après-midi. Ensuite, dès que les premiers bruits commencent, gardez votre chien à l’intérieur. Installez-le dans un endroit calme, avec son panier et une couverture. Fermez volets et fenêtres si possible. Une radio ou une musique douce peuvent aider à couvrir les bruits."

Dans un communiqué, le Térritoire de l'Ouest ajoute : "Pensez à vérifier son identification et vos coordonnées. En cas de fugue, c’est ce qui permet le plus souvent de le retrouver rapidement."

ee/www.imazpress.com / [email protected]