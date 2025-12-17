Fêtes de fin d’année : pétards et feux d’artifice, un risque réel pour les chiens

Brutaux, imprévisibles et très sonores, les pétards et feux d’artifice peuvent déclencher une panique chez les chiens, rappelle le Territoire de l'ouest en cette fin d'année. "Cette peur entraîne parfois des fugues, des blessures ou des accidents. Avec quelques réflexes simples, il est possible de mieux les protéger", souligne le TO (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

"Pendant les fêtes, les pétards peuvent sembler “banals”. Pour un chien, c’est souvent l’inverse : il entend beaucoup plus fort que nous et peut paniquer en quelques secondes. Dans ces moments-là, il peut chercher à fuir, se blesser, ou se perdre", avertit le TO.

"Le plus important, c’est d’anticiper. Avant la soirée, faites une sortie un peu plus longue en fin d’après-midi. Ensuite, dès que les premiers bruits commencent, gardez votre chien à l’intérieur. Installez-le dans un endroit calme, avec son panier et une couverture. Fermez volets et fenêtres si possible. Une radio ou une musique douce peut aider à couvrir les bruits", note la collectivité.



"Enfin, pensez à vérifier son identification et vos coordonnées. En cas de fugue, c’est ce qui permet le plus souvent de le retrouver rapidement."



Pour des fêtes plus apaisées, pensons aussi à nos compagnons à quatre pattes.