Ce samedi... c'est soirée piscine dans plusieurs communes de l'île

La Ligue de Natation de La Réunion organise ce samedi 28 mars 2026, l’action "Soirée à la Piscine", organisée dans plusieurs communes de l’île. Ouverte à tous, cette soirée - ou matinée selon les sites - a pour objectif de proposer un moment convivial à la piscine, tout en permettant au public de découvrir les différentes activités proposées par les clubs participants. Cinq clubs réunionnais prennent part à l’opération.

Les clubs réunionnais prennent part à l’opération aux horaires suivants :

- Bras-Panon : 17h00 à 22h00

- Cilaos : 10h00 à 12h00 (événement en matinée)

- La Plaine-des-Palmistes : 17h30 à 19h30

- Saint-Joseph : 18h00 à 22h00

- Saint-Philippe : 18h00 à 20h00

Pour connaître le programme détaillé de chaque site (animations, ateliers, activités proposées), la ligue invite le public à se rapprocher directement des clubs concernés.

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