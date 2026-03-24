Saint-Paul : découverte d'un corps près de la Chaussée royale

(Actualisé) Ce mardi matin 24 mars 2026, un corps a été retrouvé à proximité de la Chaussée Royale au bas des rampes de Plateau Caillou à Saint-Paul. Afin de permettre l'enquête des forces de l’ordre, la route est fermée à la circulation dans le sens sud - nord au niveau du carrefour avec la Rue Poivre jusqu’à nouvel ordre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le Centre régional de gestion du trafic informe qu'une déviation est mise en place par les voiries communales.

Par ailleurs, l’accès à la RN1A depuis la RD6 dans le sens descendant est également fermé. Il est conseillé d’emprunter la RN1 échangeur de Plateau Caillou en direction du Nord.

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