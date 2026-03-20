Escalade : La Réunion représentée au championnats de France de vitesse à Troyes ce week-end

Ce samedi 21 mars 2026, Manon Lebon, couronnée l'an dernier, remettra en jeu son titre lors du championnats de France de vitesse sénior à Troyes ce week-end. Elle sera accompagnée de Louise Fontaine du club Ascur, vainqueur du sélectif national il y a deux semaines, ainsi que Eva-Lina Rymaz et Maélane Villedieu, toutes deux du club Austral Roc surclassées pour l'occasion. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de la fédération réunionnaise d'escalade. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Chez les garçons, nous retrouverons Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc), ainsi que les surclassés Léo Grosset (Austral Roc) et Florian Virapin du club Est'Kalad Club.

- Une Coupe de France pour les catégories jeunes -

En parallèle de ce Championnat de France Sénior, une Coupe de France aura lieu pour les catégories "Jeunes", durant laquelle seront au départ Elena Pasturel (Est'Kalad Club U17), Emma Mussard (Montagne Réunion U17), Lilas Baijou Dika (Austral Roc U15) et Timéo Cornuault (Est'Kalad Club U15), afin de prendre des repères et effectuer les derniers réglages avant les Championnats de France Jeunes de la semaine prochaine.