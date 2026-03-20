Le Port : une personne interpellée pour défaut d’assurance et détention de produits stupéfiants

Ce mercredi 18 mars 2026, en fin d'après-midi, les effectifs de la Police nationale du Port étaient mobilisés pour un contrôle ciblé des trottinettes entre la Rivière des Galets et le centre-ville. La Police explique avoir interpellé une personne sur sa trottinette pour défaut d’assurance, conduite sous stupéfiants et détention de produits stupéfiants. Le conducteur avait en sa possession deux bonbonnes de cocaïne. Sa trottinette a été placée en fourrière (Photo : Police nationale)

De plus, "13 contraventions ont été établies pour diverses infractions liées au code de la route", indique la police ce vendredi 20 mars.

www.imazpress.com/[email protected]