L'acteur américain Chuck Norris est décédé

Chuck Norris décédé mort à 86 ans ce jeudi 19 mars 2026, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux ce vendredi 20 mars 2026. L'acteur était notamment célèbre pour son rôle dans Walker Texas Ranger.

"C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin", a écrit sa famille dans un post publié sur Instagram.

Chuck Norris, star des arts martiaux qui s'est fait une place à Hollywood en jouant dans des films d'action dans les années 1980, avait fêté ses 86 ans la semaine dernière.

www.imazpress.com avec l'AFP