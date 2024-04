Etang-Salé : qualifications pour les championnats de France de Street workout

Ce dimanche 28 avril 2024, l'association Bek la barre organise les qualifications régionales pour les championnats de France de Street workout freestyle au parc de l'Etang-Salé. Les deux meilleurs athlètes seront qualifiés pour la finale nationale prévue à Roubaix (Hauts-de-France) le dimanche 2 juin. Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dès 9 heures sur le parc de l’Étang-Salé situé avenue de Provence, le public est invité à assister à une compétition intense où acrobaties spectaculaires et figures d'équilibre seront au rendez-vous. Le réunionnais Angelo Merion, actuel champion de France, sera en lice, déterminé à se qualifier et à défendre son titre.

En parallèle de cette épreuve de freestyle, une compétition régionale de Street Workout « Set & Reps » se tiendra sous la forme de battle en 2 contre 2. Les douze participants devront mettre en avant leur force et leur endurance physique.

Cette journée s’annonce d’autant plus exceptionnelle que les huit meilleurs athlètes de chaque épreuve intégreront la sélection réunionnaise en vue d'une confrontation internationale organisée par Bek la barre le 9 juin 2024 au Port. Ils y affronteront des athlètes issus de quatre délégations européennes dans le cadre d'un projet Européen "Echange de jeunes - Erasmus +" : Espagne, Pays-Bas, Bulgarie, et Lettonie.

Jean-Pierre Graziani, fondateur et responsable de Bek la barre, déclare : « Nous sommes fiers de rassembler les talents locaux et de les mettre en lumière. Cet événement est à la fois un spectacle pour le public et une opportunité pour la jeunesse réunionnaise de se propulser sur la scène nationale ! »