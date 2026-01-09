Les parents de Zaïd, premier bébé de l'année à Avignon, portent plainte après des messages racistes

Zaïd, premier né de l'année à Avignon (Vaucluse), avait à ce titre fait l'objet d'un article dans la presse régionale. Après sa parution en ligne, le nouveau-né a été victime d'une vague immonde de messages racistes. Ses parents ont porté plainte, mercredi 7 janvier.

Une campagne nauséabonde de haine en ligne. Les parents de Zaïd, premier né de l'année 2026 à Avignon, dans le Vaucluse, ont porté plainte a appris, jeudi 8 janvier, l'AFP de source policière, confirmant une information de "La Provence". La plainte a été déposée la veille.

Le 1ᵉʳ janvier, le quotidien régional avait, comme de tradition, consacré un article au premier né de l'année à Avignon, un bébé de 4,42 kg né "vers 1h30" au centre hospitalier de la ville. Un petit garçon appelé Zaïd, "un prénom signifiant croissance ou prospérité en arabe", précisait le journal.

"Nous n'imaginions pas la suite sur nos réseaux sociaux, sur Facebook notamment : des centaines de commentaires qui critiquent d'abord les prénoms à consonance arabe des enfants avant de tomber dans les propos haineux, racistes, intolérables bien sûr et insoutenables par leur violence", a expliqué, mercredi 7 janvier, dans un éditorial Olivier Biscaye, le directeur de la rédaction de "La Provence."

"Dès le 2 janvier, nos équipes ont enclenché ce que nous appelons la modération des commentaires pour nous assurer que les écrits extrémistes soient tout simplement bannis de ces articles. Notre vigilance a un temps permis de les réguler mais la violence a repris de plus belle. Toutes les vingt minutes, un flot de haine reprenait le dessus. Au point que nous avons pris la décision, unique, de fermer l'accès aux commentaires", a écrit le journaliste. Parmi ces commentaires haineux, on trouvait "Zaïd, ça rime avec caïd" ou encore "le premier migrant terroriste de 2026".

Interrogée jeudi par "La Marseillaise", la maire socialiste d'Avignon, Cécile Helle, s'est dite "horrifiée" par ce déferlement de haine." Ça montre tout ce à quoi les réseaux sociaux peuvent donner lieu en termes de déviance, c'est comme si ça allait chercher le côté le plus obscur de l'humanité".

AFP