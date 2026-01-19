Foot : avant d'être champion d'Afrique, l'entraineur du Sénégal, Pape Thiaw, a joué à La Réunion

Le saviez-vous ? Avant de gagner la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ce dimanche 18 janvier 2026, l'entraineur Pape Thiaw, 45 ans, a joué à La Réunion. Sociétaire de l'USS Tamponnaise au cours de la saison 2013 - 2014, il a évolué dans l'attaque de ce club qui, en proie à des difficultés financières, a fermé ses portes en juin 2014 (Photo AFP)
International sénégalais plusieurs fois sélectionné en équipe nationale, Pape Thiaw a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec le Sénégal et a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde cette même année.
Il a entamé sa carrière à 17 ans, en 1997 dans le club de Yeggo (Sénégal) avant de signer successivement dans plusieurs clubs français et européens de premier plan : Saint-Etienne, Istres, Stranourg (club avec lequel il sera vice-champion de France en 2002), Dynamo Moscou, Metz, Lausanne (Suisse)...
Il effectue sa reconversion en tant qu'entraineur en 2018 avec le club sénégalais Niarry Tally. Il entraine l'équipe nationale B du Sénagal de 2022 à 2024.
Il est nommé entraineur de l'équipe première sénégalaise le 13 décembre 2024.
Un an plus tard, il a donc conduit les Lions de la Téranga, surnom de la sélection nationale du Sénégal sur la plus haute marche du podium de la CAN.
Félicitations au Sénégal pour cette victoire à la CAN 2026 le 18 janvier contre le Maroc (1-0 en prolongation) ! Radio Sports 🎉
Concernant le passage de Pape Thiaw à La Réunion , restons modestes....
Son parcours impressionnant (vice-champion de France avec Strasbourg en 2001, finaliste CAN 2002, quart de finaliste Coupe du Monde 2002, clubs prestigieux...) montre qu'il était déjà un joueur accompli bien avant son passage à La Réunion.
Cependant, sa victoire en tant qu'entraîneur est ternie par son comportement lors de la finale : il a demandé à ses joueurs de quitter le terrain après un penalty accordé au Maroc, provoquant une interruption de plus de 10 minutes. Il a d'ailleurs présenté ses excuses après le match.
C'est Sadio Mané qui a convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain, évitant au Sénégal une défaite par forfait et une potentielle suspension.
Donc non, pas de quoi se vanter pour La Réunion : un grand joueur nous a fait l'honneur de terminer sa carrière ici, mais son attitude d'entraîneur lors de cette finale n'est clairement pas un exemple à suivre.